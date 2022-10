Duda nawiązał do przemówienia przyszłej premier Włoch. „Jestem Andrzej, jestem mężczyzną, ojcem, katolikiem”

Andrzej Duda podczas wywiadu z włoskim nadawcą RAI wyraził nadzieję na bliższą współpracę z nowym rządem Włoch, na którego czele najprawdopodobniej stanie Giorgia Meloni. Polski prezydent argumentował, że „wszystko to, co mówi liderka ugrupowania Bracia Włosi, jest bliskie jego wizji, perspektywie i sposobie widzenia”.

Polska głowa państwa następnie sparafrazowała fragment słynnego powiedzenia Meloni, które polityk wygłosiła na wiecu w Rzymie w 2019 roku obok Silvio Berlusconiego i Mateo Salviniego. – Jestem Giorgia! Jestem kobietą, jestem matką, jestem Włoszką, jestem chrześcijanką! Nie zabierzecie mi tego – mówiła wówczas liderka Braci Włosi. – Jestem Andrzej, jestem mężczyzną, jestem ojcem, jestem katolikiem – powiedział z kolei Duda po włosku.

Andrzej Duda z wizytą we Włoszech. Polski prezydent w superlatywach o Giorgii Meloni

Prezydent Polski podkreślił, że „może powtórzyć wszystko, o czym mówiła włoska polityk”. Duda przyznał, że w ostatnim czasie słyszał wiele wypowiedzi Meloni. Polska głowa państwa zwróciła uwagę na podobieństwa ideologiczne. – Również jesteśmy osobami wierzącymi i uważamy, że chrześcijański system wartości jest ważny – zaznaczył Duda.

– Nasza polityka stara się wspierać rodzinę miesięcznymi składkami dla osób, które mają dzieci, bo to bardzo ważne dla naszego kraju – mówił polski prezydent nawiązując do programu 500 plus. Duda wyjaśnił, że „to nie jest darowizna, tylko inwestycja państwa w rodziny, aby budować przyszłe pokolenia, a tym samym własny dobrobyt”.

