Brytyjski poseł rezygnuje przez „niewłaściwe zachowanie seksualne”. „Przepraszam za kompromitację”

Brytyjski poseł Christian Matheson poinformował, że złożył w piątek rezygnację z funkcji. Powodem było sprawozdanie, w którym uznano go za winnego niewłaściwego zachowania na tle seksualnym. Była współpracowniczka oskarżyła parlamentarzystę o zaproszenie jej na prywatną wycieczkę na Gibraltar w 2019 r. W raporcie podkreślono, że propozycja była niepożądana, motywowana seksualnie i postawiła kobietę pod presją.

Była współpracowniczka Matheson podkreśliła także, że w styczniu 2020 r. podczas imprezy służbowej poseł „wygłaszał komentarze na temat jej wyglądu, patrzył na nią sugestywnie, kazał jej trzymać go za rękę oraz nalegał na towarzyszenie jej na przystanku autobusowym”. Następnie polityk miał też zaprosić kobietę do domu, pocałować ją dwa razy w czoło oraz próbować pocałować w usta.

Komisja nie miała wątpliwości ws. posła Partii Pracy

Niezależni eksperci nie mieli wątpliwości, że Matheson próbował nawiązać stosunek seksualny z młodszą współpracowniczką. Brytyjski parlamentarzysta zaprzeczał oskarżeniom. Twierdził, że zachowywał się wobec kobiety w sposób „ojcowski lub przyjacielski”. Mathesona odwołał się od początkowych ustaleń ekspertów, ale nie przyniosło to skutku, bo Matheson nie przedstawił żadnych nowych dowodów w sprawie.

Polityk nie odwoływał się z kolei od decyzji komisji, ale zakwestionował jej niektóre ustalenia. Komisja wzięła jednak pod uwagę, że Matheson zaakceptował fakt naruszenia polityki dotyczącej niewłaściwego zachowania seksualnego, ale podkreśliła jednocześnie, że jego „ciągły brak pełnego zaakceptowania winy jest czynnikiem obciążającym”. Eksperci zasugerowali zawieszenie posła na cztery tygodnie.

Brytyjski polityk namawiany do rezygnacji po „niewłaściwym zachowaniu seksualnym”

Zawieszenie sprawiłoby, że gdyby zebrano 10 proc. głosów jego okręgu, to wówczas poseł zostałby odwołany. Szef Partii Pracy Alan Campbell namawiał jednak Mathesona do rezygnacji. Przekazał mu również, że nie znajdzie się na listach wyborczy partii w następnych wyborach. Może zostać również usunięty z szeregów laburzystów. Rzecznik ugrupowania podkreślił, że „sprawa jest poważna”.

Poseł na swojej stronie internetowej opublikował oświadczenie, w którym poinformował o rezygnacji. Podkreślił, że nie zgadza się z kilkoma zarzutami. Matheson tłumaczył, że nie miał żadnej motywacji seksualnej. Dodał, że jego nacisk na prawdę w tej sprawie został wykorzystany jako odmowa przyznania się do winy, co przyczyniło się do bardziej surowej kary, którą polityk uznaje za nieproporcjonalną.

Christian Matheson przeprasza

Polityk wyjaśniał, że z tego samego powodu odrzucono jego odwołanie od początkowych ustaleń. Matheson poprosił o uszanowanie prywatności jego rodziny. 54-latek jest bowiem żonaty. Podkreślił, że sprawa mocno odbiła się na jego zdrowiu. Na koniec parlamentarzysta przeprosił mieszkańców swojego okręgu wyborczego za „kompromitację” oraz byłą współpracowniczkę za „wyrządzone krzywdy”.

Czytaj też:

Premier Wielkiej Brytanii zrezygnowała ze stanowiska. Będzie pełnić funkcję do czasu wyboru następcyCzytaj też:

Szokujące ustalenia publicznej służby zdrowia w Wielkiej Brytanii. Błędy przy wystawianiu recept kosztowały życie 29 osób