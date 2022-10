W wypadku na morzu zginęły dwie osoby. Trwają poszukiwania 12-latka

W piątek 21 października nad ranem na Morzu Wattowym zderzyły się ze sobą łódź motorowa i taksówka wodna. Do kolizji doszło około godziny 7:15 w pobliżu wyspy Terschelling. Holenderska straż przybrzeżna informując o wypadku podała też informacje o rannych i zabitych. Zginęły dwie osoby, a jeden z pasażerów wciąż jest poszukiwany po tym, jak wpadł do wody.

Wypadek na Morzu Wattowym. Trudne warunki

Taksówką wodną podróżowało osiem osób, a motorówką firmy Doeksen podróżowało 21 osób oraz siedem z załogi. Jak podały lokalne media, w wyniku uderzenia do wody mieli wpaść pasażerowie taksówki. W okolicy wypadku utrzymują się silne prądy wodne, co znacząco utrudnia akcję ratunkową. Z racji na to uwarunkowanie, obszar poszukiwań wciąż jest powiększany. Jednocześnie holenderska policja wspólnie ze strażą przybrzeżną wszczęły postępowanie, które ma wyjaśnić przyczyny oraz okoliczności wypadku.

Wypadek na Motławie

W Polsce do podobnego tragicznego wypadku na wodzie doszło przed dwoma tygodniami. W sobotę 8 października na terenie Kanału Kaszubskiego w Gdańsku przewrócił się jacht Galar Gdańsk I. W trakcie zdarzenia na pokładzie jachtu znajdowało się łącznie 14 osób, w tym 12 pasażerów. Łódź z turystami na pokładzie przepływała niebezpiecznie blisko pracującego na Motławie holownika i wywróciła się przez wytworzoną wysoką falę.

Jak podawała prokuratura, w wyniku wypadku zginęli mężczyzna, dwie kobiety i noworodek. Jedna z kobiet była w zaawansowanej ciąży. Dwie inne osoby zostały ranne, w tym jedna doznała obrażeń ciała na czas powyżej 7 dni. Według śledczych przyczyną zdarzenia było „naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu wodnym oraz dobrej praktyki morskiej wynikającej z Konwencji w sprawie Międzynarodowych Przepisów o Zapobieganiu Zdarzeniom na Morzu przez pełniącego funkcję sternika 19-letniego mężczyzny”.

