Negocjacje Putin – Zełenski? Erdogan o zmianie u prezydenta Rosji

Recep Tayyip Erdogan wziął udział w otwarciu lotniska w Azerbejdżanie. Wracając z uroczystości, powiedział dziennikarzom na pokładzie samolotu, że Władimir Putin wydaje się być „znacznie łagodniejszy i bardziej otwarty na negocjacje” w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie, niż w przeszłości – poinformował turecki dziennik Hurriyet.

Negocjacje Władimir Putin – Wołodymyr Zełenski? Prezydent Turcji o nastawieniu rosyjskiego odpowiednika

– Zobaczymy, jakie rezultaty przyniosą rozmowy telefoniczne, które mamy przeprowadzić w najbliższych dniach. Będziemy słuchać obu przywódców. Podczas moich wczorajszych rozmów z Wołodymyrem Zełenskim czułem, że on nie ma takiej blokady i też jest za jej przezwyciężeniem. Nie jesteśmy pozbawieni nadziei – mówił prezydent Turcji.

Erdogan liczy również na to, że uda mu się zaaranżować spotkanie Wołodymyra Zełenskiego z Putinem. – Mamy nadzieję, że uda się kontynuować drogę do pokoju poprzez zbliżenie obu przywódców – dodał. Turecki przywódca podkreślił, że w wyniku wojny po obu stronach doszło do sporych strat.

Dmitrij Pieskow zareagował na słowa Receap Tayyipa Erdogana

Do wypowiedzi Erdogana odniósł się także w rozmowie z dziennikarzami rzecznik Kremla. Dmitrij Pieskow przekonywał cytowany przez Associated Press, że Putin był otwarty na negocjacje z Ukrainą „od samego początku i nic się nie zmieniło w tej kwestii”. Rzecznik Kremla wskazywał, że rosyjski prezydent „próbował zainicjować rozmowy z NATO i USA” jeszcze przed rozpoczęciem wojny.

– Dokument był już prawie uzgodniony między rosyjskimi i ukraińskimi negocjatorami. Jedyne, co się pod tym względem zmieniło to stanowisko strony ukraińskiej. Ukraińskie prawo zabrania teraz jakichkolwiek negocjacji – przypomniał Pieskow.

Negocjacje Rosja – Ukraina? Wołodymyr Zełenski powiedział o warunkach