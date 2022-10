Nadzwyczajna sytuacja na chińskim kongresie. „Scena przyciąga uwagę całego świata”

Rządząca w Chinach Partia Komunistyczna zakończyła w sobotę swój kongres. Zdaniem analityków umocnił władzę Xi. Reuters zwraca uwagę, że w nowym Komitecie Centralnym brakuje dwóch kluczowych urzędników, którzy nie mają bliskich więzi z przywódcą.

Dziwna sytuacja w Chinach. Hu Jintao opuścił kongres wbrew swojej woli

79-letni Hu Jintao siedział obok prezydenta Xi Jinpinga, kiedy podszedł do niego urzędnik i wyprowadził go z sali. Jego zachowania nie wyjaśniono – informuje BBC. Po trwającym od tygodnia kongresie oczekuje się, że partia zatwierdzi 69-letniego Xi na historyczną trzecią kadencję.

twitter

Stacja zwraca uwagę, że impreza, która odbywała się w Pekinie co pięć lat, ugruntowała jego pozycję jako najpotężniejszego przywódcy Chin od czasów Mao Zedonga.

Były przywódca wyprowadzony siłą. „To zwraca uwagę świata”

„Nagrania, na których Hu Jintao został poproszony o opuszczenie sali, przyciągają uwagę całego świat” – zwraca uwagę BBC. Dwa najbardziej prawdopodobne powody tego zajścia to symboliczne polityczne odsunięcie albo problemy zdrowotne. „Jeśli został wyprowadzony z powodu złego stanu zdrowia, dlaczego stało się to tak nagle? Dlaczego przed kamerami? Czy to był nagły wypadek?” – pytają internauci.

- Głównym tematem tego kongresu, jak widać w poprawce do konstytucji i raporcie, jest podkreślenie statusu Xi – ocenia cytowany przez Reuters Chen Gang, starszy pracownik naukowy w Instytucie Azji Wschodniej w Singapurze. – Dzięki temu kongresowi autorytet Xi rośnie jeszcze bardziej. Idąc dalej, zobaczymy większą koncentrację władzy wokół Xi i wokół centrum – dodał.

Czytaj też:

Kulisy odwołania wizyty Błaszczaka w Seulu. Usterka samolotu to tylko wymówka?Czytaj też:

Xi Jinping przestawia wajchę, dobrobyt Chińczyków już nie najważniejszy. Oto nowy priorytet