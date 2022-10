Xi Jinping pozostanie u władzy przez kolejnych 5 lat. To zerwanie z tradycją

Po zakończeniu w Pekinie XX zjazdu Komunistycznej Partii Chin, delegaci za zamkniętymi drzwiami głosowali nad wyborem nowego sekretarza generalnego. Po raz trzeci na to stanowisko wybrany został Xi Jinping, co stanowiło zerwanie dotychczasowych tradycji w tym zakresie. Oznacza to także, że utrzymanie pozycji prezydenta przez tego polityka jest już prawie pewne. Formalne ogłoszenie nastąpi w marcu przyszłego roku, podczas corocznych sesji legislacyjnych rządu.

XX Kongres Chińskiej Partii Komunistycznej. Xi Jinping triumfuje

Zjazd delegatów z całego kraju trwał od 16 października. 2,3 tys. reprezentantów regionów zatwierdziło nowy skład Komitetu Centralnego, Centralnej Komisji Inspekcji Dyscypliny oraz dokonało zmian w statucie partii, umacniając dodatkowo status Xi jako „rdzenia Komitetu Centralnego”. Zagraniczni korespondenci zwracają uwagę na zerwanie z dotychczasowym zwyczajem przekazywania władzy po maksymalnie dwóch kadencjach.

Xi Jinping podczas tygodniowego kongresu znacząco umocnił swoją władzę. Eksperci podkreślają, że nikt w Chinach nie miał podobnej pozycji od czasów Mao Zedonga. Za jego czasów kraj stał się drugą gospodarką świata, ale też skonfliktował ze Stanami Zjednoczonymi i rozpoczął militarną ekspansję na niespotykaną skalę. Przez obrońców praw człowieka oskarżany jest też o zbrodnie popełniane na ujgurskiej mniejszości narodowej.

Kongres KPCh. Były przywódca wyprowadzony siłą

„Nagrania, na których Hu Jintao został poproszony o opuszczenie sali, przyciągają uwagę całego świata” – zwraca uwagę BBC. Dwa najbardziej prawdopodobne powody tego zajścia to symboliczne polityczne odsunięcie albo problemy zdrowotne. „Jeśli został wyprowadzony z powodu złego stanu zdrowia, dlaczego stało się to tak nagle? Dlaczego przed kamerami? Czy to był nagły wypadek?” – pytają internauci.

– Głównym tematem tego kongresu, jak widać w poprawce do konstytucji i raporcie, jest podkreślenie statusu Xi – ocenia cytowany przez Reuters Chen Gang, starszy pracownik naukowy w Instytucie Azji Wschodniej w Singapurze. – Dzięki temu kongresowi autorytet Xi rośnie jeszcze bardziej. Idąc dalej, zobaczymy większą koncentrację władzy wokół Xi i wokół centrum – dodał.

