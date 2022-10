Prezenter mówił o topieniu ukraińskich dzieci w rzekach. Kułeba chce zdecydowanych działań

Nie pierwszy raz na antenie rosyjskiej propagandowej telewizji Russia Today padają absurdalne stwierdzenia dotyczące rosyjskiej inwazji i samych Ukraińców. Tym razem prezenter i dyrektor transmisji rosyjskojęzycznej wersji RT Anton Krasowski oświadczył, że dzieci, które wierzą, że ukraińskie terytoria znajdują się pod rosyjską okupacją, powinny być topione w rzece.

To skandaliczne sformułowanie padło podczas rozmowy z pisarzem Siergiejem Łukjanienko, który wspominał, że odwiedził Ukrainę jako dziecko w 1980 roku i że rosyjskojęzyczne dzieci ukraińskie powiedziały mu, że Ukraina jest okupowana przez moskali (obraźliwe określenie Rosjan – red.).

Szokujące oświadczenie w rosyjskiej telewizji. Zareagował szef ukraińskiego MSZ

– Te dzieciaki należało utopić w Tysyni, gdzie kaczka dryfuje (odwołując się w ten sposób, do ukraińskiej pieśni ludowej, Plyve kacha po Tysyni – red.). Te dzieciaki trzeba utopić. Gdy tylko powiedzą, że mosakle zajęli Ukrainę, to trzeba je wrzucić do rzeki, gdzie prądy są silne– zaproponował prezenter.

Łukjanienko odparł, że „tradycyjnie używano do tego celu brzozowych gałęzi”. Z kolei Krasowski powiedział, że dzieci należy wypchać do chat w Karpatach i podpalić.

Prezenter chce topić ukraińskie dzieci. „Tam, gdzie prąd jest silny”

Prezenter ocenił też, że Ukraina „w ogóle nie powinna istnieć”. Z tym stwierdzeniem nie zgodził się Łukjanienko mówiąc, że Ukraina powinna nadal istnieć, ponieważ „pozostaje tam duża liczba osób, z którymi nie chciałby mieszkać w jednym kraju”.

– Cóż, po prostu ich zastrzelimy – odparł Krasowski. Podczas rozmowy prezenter RT powiedziała, że Ukrainki „wydałyby wszystkie swoje pieniądze na opłacenie rosyjskich żołnierzy, by je zgwałcili”.

Głos w tej sprawie zabrał minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba. Powiedział, że rządy, które wciąż nie wprowadziły zakazu RT, „muszą obejrzeć ten fragment”. „Agresywne podżeganie do ludobójstwa (za co postawimy tę osobę przed sądem) nie ma nic wspólnego z wolnością słowa. Konieczne jest wprowadzenie zakazu Russia Today na całym świecie” – ocenił.

