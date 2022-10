Najpierw zupa pomidorowa, teraz tłuczone ziemniaki. Aktywiści uszkodzili kolejny obraz

Aktywiści „Ostatniej generacji”, grupy zajmującej się ochroną klimatu, przeprowadzili atak na cenny obraz francuskiego impresjonisty Claude'a Moneta w Muzeum Barberini w Poczdamie. Dzieło z serii „Les Meules” („Stogi siana”) zostało w niedzielę obrzucone lepką masą z gniecionych ziemniaków – poinformowała rzeczniczka muzeum Carolin Stranz, cytowana przez niemiecką agencję dpa.

Kolejna akcja aktywistów. Obrzucili znany obraz ziemniakami

W akcję zaangażowały się łącznie cztery osoby. Rzecznik tamtejszej policji Mario Heinemann poinformował, że urzędnicy zatrzymali w muzeum dwóch aktywistów. Ustalono, że wspólnie wylali płyn na obraz około godziny 15:00, a następnie przykleili się do ściany. Toczy się wobec nich postępowanie o włamanie i zniszczenie mienia.

Rzeczniczka muzeum powiedziała, że konserwator bada obraz pod kątem uszkodzeń. – Tłuczone ziemniaki zostały szybko usunięte. Dodatkowo obraz zabezpieczono szybą. Kilka dni temu pojawiły się przesłanki, że ekolodzy mogą przeprowadzić akcję w muzeum – poinformowała Stranz. Jej zdaniem, pracownicy ochrony byli w stanie temu zapobiec, lecz nie komentowała dalej tych ustaleń.

Uszkodzono obraz Moneta. To akcja aktywistów klimatycznych

Grupa protestacyjna opublikowała wideo z ataku na obraz na Twitterze i wezwała polityków do podjęcia skutecznych działań na rzecz ograniczenia zmian klimatycznych. Przypomnijmy, że wcześniej para aktywistek zaatakowała „Słoneczniki” van Gogha, oblewając obraz zupą z puszki. Następnie członkinie grupy Just Stop Oil przykleiły się do ściany i wygłosiły krótkie przemówienie, uzasadniające ich radykalne działanie.

