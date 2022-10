Do publicznej wiadomości podano wyniki wewnętrznego głosowania w Partii Konserwatywnej. Jedynym kandydatem, który zdobył wymagane poparcie ze strony co najmniej 100 posłów, jest były kanclerz skarbu Rishi Sunak. To właśnie on zostanie nowym przewodniczącym ugrupowania, a zarazem premierem Wielkiej Brytanii. Urząd może objąć już we wtorek.

Wkrótce więcej informacji