Inne oblicza wojny – nie jesteśmy na to gotowi. Gen. Skrzypczak dla „Wprost”: Uśpieni agenci już uaktywnieni

Politycznie i militarnie Rosjanie ponoszą klęski jedna za drugą. Wewnętrznie nie panują już nad sytuacją. Skorumpowana władza nie jest w stanie panować nad chaosem mobilizacyjnym i przemysłowym. Propaganda zapadła się pod ziemię. Zaskoczeni Rosjanie zdali sobie sprawę, że Putin prowadzi wojnę, którą przegrywa. I usiłują wytłumaczyć to sobie, jak to mają w swojej naturze, zwalając winę na międzynarodowy spisek pod wodzą USA, co od dziesięcioleci sączono im do głów.

Wszystkie siły wojskowe, jakie mają w dyspozycji, rzucili do organizacji obrony, którą rozbudowują wzdłuż rzek, które niebawem będą wezbrane po jesiennych deszczach. Szeroko rozleją i staną się nieprzekraczalnymi, co w połączeniu z systemami pól minowych i systemami różnorodnych zapór uczynią obronę Rosjan trudną do pokonania.

Próby przełamania takiej obrony będą kosztować morze ofiar. Rosjanie zdali sobie sprawę po klęsce, jakiej doznali w wyniku błyskawicznej ofensywy Ukraińców na północy, że została im tylko obrona.

Przynajmniej w tej fazie wojny, w której inicjatywę operacyjną mają Ukraińcy.