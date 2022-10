Front pod Bachmutem, o którym mało się mówi. Ukraiński żołnierz dla „Wprost”: Ciągły ostrzał, rotacji brak

To, co dzieje się obecnie pod Bachmutem zasługuje na dużo większe uznanie, niż mocno nagłaśniana medialnie ofensywa ukraińska na południu, w kierunku Chersonia. Front wschodni na Donbasie to jedyny odcinek, na którym Rosjanie są zdolni do ofensywy.

Od czterech miesięcy atakują więc bezskutecznie pozycje, trzymane przez oddziały dowodzone przez ludzi takich jak Wołodymyr. Jego zdaniem, najlepiej wyposażone oddziały skierowane zostały do ofensywy na południu, dlatego wokół Bachmutu, gdzie toczą się najcięższe walki nie ma za dużo PR. Z naszej korespondencji wyłania się jednak ponury obraz frontowej rzeczywistości.