Wybuchy w rosyjskiej części Zatoki Fińskiej. 40 km od podwodnych instalacji Nord Stream

Fińscy sejsmologowie wykryli w ubiegłym tygodniu pięć podwodnych eksplozji na rosyjskich wodach Morza Bałtyckiego – poinformował we wtorek Instytut Sejsmologii Uniwersytetu w Helsinkach. Największy wybuch miał magnitudę 1,8 w skali Richtera, a najmniejszy 1,3. – powiedział agencji Reutera dyrektor Instytutu Timo Tiira.

Wybuchy w Zatoce Fińskiej. Szef Instytut Sejsmologii Uniwersytetu w Helsinkach nie ma wątpliwości

Cztery eksplozje odnotowano w czwartek, a kolejny wybuch miał miejsce w piątek. Do eksplozji doszło na rosyjskich wodach terytorialnych w Zatoce Fińskiej. Szef Instytut Sejsmologii Uniwersytetu w Helsinkach zapewnił, że nie ma wątpliwości, że wstrząsy były spowodowane wybuchami, a nie inną aktywnością sejsmiczną. Ma o tym świadczyć m.in. kształt sygnału i jego częstotliwość.

Fiński Instytut nie wiedział, dlaczego doszło do eksplozji. Podobne wstrząsy miały jednak miejsce podczas ćwiczeń marynarki wojennej oraz detonacji starych min na dnie morza. – Wcześniej wykrywaliśmy już wybuchy w tym obszarze, ale nie były one zbyt częste. Dochodziło to nich rzadziej, niż raz w roku – podsumował Tiira.

Śledztwo ws. eksplozji na Morzu Bałtyckim. Jedną z opcji pogłębienie kanału żeglugowego

Eksplozje zaobserwowano 40 kilometrów od miast Primorsk i Wybork, w których rozpoczynają się podwodne instalacje Nord Stream I i II – podała fińska gazeta Ilta-Sanoma. Trwa śledztwo ws. przyczyn wybuchów. Sejsmolog Jari Kortstrom przyznał, że jedną z opcji może być pogłębienie kanału żeglugowego.

