Finał sprawy prezentu papieża Franciszka. „To nie polska strata wojenna, ale...”

W poniedziałek prezydent Francji Emmanuel Macron spotkał się w Watykanie z papieżem Franciszkiem. Trwająca blisko godzinę rozmowa była skoncentrowana na wojnie w Ukrainie, a zwłaszcza na kryzysie humanitarnym. Po zakończeniu audiencji nastąpiło zwyczajowa wymiana drobnych podarunków. Darem ze strony Macrona był unikatowy starodruk – konkretnie pierwsze, pochodzące z 1796 roku francuskojęzyczne wydanie książki Emmanuela Kanta „O wiecznym pokoju”.

Prezent dla papieża Franciszka. Ustalono proweniencję

Uwagę internautów przykuł szczegół, który można dostrzec na pierwszej stronie książki. Chodzi o pieczątkę w języku polskim. Do sprawy odnosił się rzecznik polskiego resortu spraw zagranicznych Łukasz Jasina i zapowiadał, że MSZ zajmie się sprawą. W środę głos zabrał minister kultury Piotr Gliński. „Książka I. Kanta ofiarowana przez prezydenta Macrona papieżowi nie jest polską stratą wojenną. Wbrew twierdzeniom niektórych mediów. Resort kultury przewidywał, że dzieło to nie jest polską stratą” – przekazał Gliński.

Minister kultury wyjaśnił, że proweniencję książki ustalono m.in. we współpracy z ZN im. Ossolińskich oraz ze stroną francuską. „Wszystko wskazuje na to, że książka już na przełomie XIX i XX w. znajdowała się we Francji” – dodał.

Gliński: Muzeum Luwr nie odpowiedziało na nasz wniosek restytucyjny

„Ale inne dzieło sztuki – „Holenderski brzeg rzeki” J.van Goyena, które zostało zrabowane z czasie II wojny światowej ze zbiorów wrocławskich, nadal znajduje się we Francji – w Luwrze, które do dziś nie odpowiedziało na wniosek restytucyjny MKiDN” – podkreślił.

