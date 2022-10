Ramzan Kadyrow wezwał do walki z „satanistami”. „To jest Dżihad”

Ramzan Kadyrow w najnowszym nagraniu w mediach społecznościowych przekonywał, że „kocha swoją ojczyznę, kraj, ludzi i tradycję”. Dodał, że „nie rozumie tych, którzy kochają swoją ojczyznę jedynie słowami”. – Nie rozumiem tych, którzy nie widzą oczywistości – chcą rozwalić naszą ojczyznę na kawałki, upokorzyć ją, zdeptać w błocie i w końcu zepsuć naszą wiarę i kulturę tak, abyśmy nie mieli żadnej tożsamości i wartości rodzinnych – mówił przywódca Czeczenii.

Szef władz Republiki Czeczeńskiej podkreślił, że w swoim wystąpieniu „nie bez powodu użył słowa »satanizm«”. – Rzeczywiście, tam, na Zachodzie, satanizm otwarcie działa przeciwko Rosji. Demokracja satanistyczna jest wtedy, gdy chroni się prawa ateistów, a obraża wierzących. Albo gdy tradycyjnym parom odbiera się dzieci i przekazuje rodzinom tej samej płci. Celowo do rodzin tej samej płci, nie przez przypadek – tłumaczył Kadyrow.

Ramzan Kadyrow: Państwo i prezydent potrzebują nas dzisiaj

Przywódca Czeczenii kontynuował, że Europa się z tym pogodziła i uważa to za „nowoczesne i cywilizowane”. Kadyrow stwierdził, że to dla niego „degradacja i satanizm”. – Wolałbym zdusić to w zarodku tam, niż pozwolić, aby ta obrzydliwość ogarnęła naszą ojczyznę tutaj – zapewniał. Szef władz Republiki Czeczeńskiej zaznaczył, że „państwo i prezydent potrzebują nas dzisiaj”.

Kadyrow wspomniał również, że „te same siły, które znieważały najlepszych ludzi, walczą przeciwko nim na Ukrainie, a raczej na rosyjskiej ziemi”. – To jest Dżihad, a nasi czeczeńscy dowódcy postanowili się nie bronić, tylko atakować. Zniszczcie tych szatanów, gdziekolwiek są i bez względu na to, jak dobrze się ukrywają. Czekajcie na dobre wieści. Przyjdą. I kochajcie swoją ojczyznę, nie tylko słowami – podsumował przywódca Czeczenii.

