Zidentyfikowano ciało dziecka znalezione w walizce. Matka podejrzana o morderstwo

Ciało chłopca zostało znalezione 16 kwietnia tego roku przez grzybiarza w lesie w hrabstwie Washington w amerykańskim stanie Indiana. Zwłoki znajdowały się w kolorowej walizce z napisem „Las Vegas”. Tożsamości dziecka nie udało się od razu ustalić.

Ciało pięciolatka w walizce. Matka podejrzana

Chłopiec został zidentyfikowany jako Cairo Ammar Jordan z Atlanty – przekazał w środę na konferencji prasowej sierżant Carey Huls z policji w stanie Indiana, a jego wypowiedź cytuje ABC News. Jak dodał, w poniedziałek ofiara skończyłaby sześć lat. Wyjaśnił też, że zaginięcie dziecka nigdy nie zostało zgłoszone, co spowolniło śledztwo.

Policja poinformowała, że 14 października wydano nakazy aresztowania matki chłopca – 37-letniej Dejaune Ludie Anderson z Atlanty, oraz 40-letniej Dawn Elaine Coleman z Shreveport w stanie Luizjana. Obie zostały oskarżone o zaniedbanie, w wyniku czego doszło do zgonu oraz utrudnianie działań wymiaru sprawiedliwości. Policja poinformowała też, że wobec Dejaune Ludie Anderson został wydany drugi nakaz aresztowania w związku ze śmiercią jej syna.

Sierżant Huls przekazał, że Anderson pozostaje na wolności i od czasu znalezienia ciała jej syna podróżowała do Houston, Las Vegas, Los Angeles, San Diego i San Francisco. Z kolei Coleman została aresztowany w San Francisco 19 października.

Znaleziono odciski palców

Na czarnych, plastikowych torbach, w które zapakowane zostało ciało dziecka i w nich włożone do walizki, śledczy znaleźli odciski palców Coleman i Anderson. Sierżant Huls przekazał, ze to „fizyczne dowody doprowadziły do podejrzanych” w sprawie śmierci pięciolatka.

Pięć dni przez odnalezieniem ciała chłopca jego matka została zwolniona z więzienia w Louisville w stanie Kentucky, gdzie przebywała w związku z zarzutami o kradzież w sklepie.

