Nieoficjalnie: USA przyspieszą modernizację arsenału atomowego w Europie. To pokłosie gróźb ze strony Rosji

W bazach NATO na terenie Niemiec, Włoch, Belgii, Holandii i Turcji znajduje się ok. 100 amerykańskich głowic atomowych typu B61. Przenoszone przy pomocy bombowców lub myśliwców głowice stanowią tzw. parasol atomowy, który ma zadanie chronić europejskich członków NATO.

Program modernizacji przestarzałych głowic

Kilka lat temu, Waszyngton podjął decyzję o zmodernizowaniu kosztem ok. 10 miliardów dolarów wszystkich głowic do wersji B61-12. W porównaniu do starszych wersji, umożliwia ona nie tylko precyzyjne naprowadzanie na cel, ale również zaprogramowania siły wybuchu.

Głowice typu B61 są zrzucane z powietrza. Wersja B61-12 została zaprojektowana w taki sposób, aby można było ją przenosić przy użyciu następujących modeli samolotów: bombowców B-2 i B-21 oraz myśliwców F-15, F-16, F-35 i Tornado.

Nowe głowice trafią do Europy już w grudniu?

Zgodnie z pierwotnymi założeniami, zmodernizowane głowice miały trafiać do baz w Europie wiosną przyszłego roku. Jednak jak donosi portal Politico, te ustalenia są już nieaktualne. Waszyngton postanowił, że proces wymiany rozpocznie się już w grudniu.

To oczywiście odpowiedź na groźby użycia broni atomowej ze strony Rosji. Sojusznicy USA mieli zostać poinformowani o szybszej wymianie głowic w trakcie zamkniętego spotkania przedstawicieli państw NATO, które odbyło się w październiku w Brukseli.

Waszyngton oficjalnie zaprzecza

Poproszony przez Politico o komentarz rzecznik Departamentu Obrony USA zaprzeczył jednak, by proces wymiany głowic został przyspieszony.

- Chociaż nie będziemy omawiać szczegółów naszego arsenału atomowego, modernizacja amerykańskiej broni atomowej typu B61 trwa od lat (...) To część dużo wcześniej zaplanowanego wysiłku modernizacyjnego. Nie jest to w żaden sposób powiązane z bieżącymi wydarzeniami na Ukrainie i nie zostało w żaden sposób przyspieszone – oświadczył gen. Patrick Ryder.

