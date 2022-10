Rosja wprowadza zakaz informowania o LGBT oraz zmianach płci. Będą kary

W czwartek 27 października Rosyjska Duma Państwowa wykonała kolejny krok do uprzykrzenia życia swoim obywatelom z grupy LGBT+. Niższa izba parlamentu Federacji Rosyjskiej dąży do zaostrzenia przepisów, które już wcześniej zakazywały propagowania niektórych treści wśród dzieci. Teraz zakazane ma być prezentowanie informacji związanych z LGBT czy treści zachęcających do zmiany płci wśród nastolatków. Dla wzmocnienia propagandowego przekazu politycy dorzucili do tej puli także zakaz promowania pedofilii.

Rosja zakazuje promocji LGBT

Forsowane przepisy będą zakazywały jakiegokolwiek promowania wymienionych wyżej tematów w prasie, książkach, telewizji, kinie, internecie czy reklamach, niezależnie od miejsca ich występowania. Jak podaje rządowa agencja informacyjna TASS, każdy przypadek złamania nowych reguł ma skutkować grzywną. Politycy chcą ograniczyć dostęp dzieci do treści związanych z tematyką LGBT i wprowadzają kody, mające potwierdzać wiek internautów.

Politycy pracujący nad ustawą zapewniają, że ma ona ratować rosyjskie rodziny przed „propagandą LGBT”. Przewodniczący Dumy Podkreślał, że sprawa jest „bardzo ważna”. Wiaczesław Wołodin dodawał, że jego izba otrzymuje ogromną liczbę apeli z prośbami dotyczącymi zatrzymania tego zjawiska. W rozmowie z dziennikarzami powoływał się na „tradycyjne wartości rodzinne” i społeczeństwo, niszczone rzekomo przez wspomniane informacje o LGBT.

Rosja: kary za „propagandę LGBT” wśród nieletnich

Rosja od 2013 roku kryminalizuje „propagandę” nietradycyjnych orientacji seksualnych wśród dzieci, w ramach szerokiej konserwatywnej agendy Kremla. Wiaczesław Wołodin w lipcu tego roku wezwał do całkowitego zakazu promowania „nietradycyjnych wartości” w Rosji, już wtedy zapowiadając obrady nad projektem ustawy, która miała wprowadzić kary za „promowanie nietradycyjnych stosunków seksualnych” także wśród dorosłych. W lutym tego roku rosyjskie Ministerstwo Sprawiedliwości złożyło pozew o zlikwidowanie Fundacji Sfera, wspierającej społeczność LGBT+ w tym kraju. W kwietniu resort dopiął swego, a fundacja została rozwiązana.

Czytaj też:

Kaczyński znów „żartował” z osób LGBT. „Także w Polsce lewactwo jest bardzo aktywne”Czytaj też:

Śmiszek ma dla Kaczyńskiego niecodzienne zaproszenie. „Jakoś się zafiksował ostatnio na klubach LGBT”