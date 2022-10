Spisek Camilli przeciwko księżnej Kate. Uważała, że jest „niegodna” rodziny królewskiej

Brytyjskie media od kilku lat publikują doniesienia o rzekomych romansach księcia Williama, a nawet rozwodzie, który miała planować książęca para. Choć do rozpadu małżeństwa Kate i Williama nie doszło, to jednak w przeszłości para rozstała się na kilka miesięcy. Doszło do tego w 2007 roku, trzy lata przed zaręczynami i cztery lata przed ślubem.

Kulisy tego wydarzenia opisuje magazyn „Marie Clarie”, który powołuje się na wypowiedź znawcy rodziny królewskiej Christophera Andersena. Ekspert był przekonany, że „siłą napędową” chwilowego rozpadu związku Kate i Williama była Camilla Parker-Bowles. - Byłem zszokowany, całkowicie oszołomiony, wszyscy myśleli, że to tylko kwestia czasu, zanim William poprosi Kate o rękę. A potem ludzie zaczęli mi mówić, że stała za tym Camilla – wyjaśniał.

Zdaniem Andersena, przyczyną takiego działania małżonki króla Karola III miało być jej przekonanie, że Kate nie jest „wystarczająco szlachetna”. – Camilla jest trochę snobem. Jest arystokratką, zawsze poruszała się w kręgach królewskich. Zawsze uważała się za dziedziczkę Alice Keppel, jej prababki, która była kochanka Edwarda VII – oceniał. – Nie postrzegała Kate jako kogoś, kto jest godny dołączenia do rodziny królewskiej – dodał.

Między Dianą Spencer i Camillą Parker-Bowles iskrzyło od samego początku

Wciąż duże emocje budzi również kwestia relacji Camilli z Dianą Spencer, pierwszą żoną Karola. Jak opisuje w książce „Karol i Camilla. Nowy król i miłość jego życia” Iwona Kienzler, początkowo Diana miała myśleć, że Camilla ma ją wprowadzić w świat brytyjskiej arystokracji. Przyszła wybranka Karola miała być niezwykle pomocna i udzielać wielu cennych rad. Dopiero podczas wyścigów konnych w Ludlow wyszło na jaw, że Karola i Camillę łączą zażyłe relacje. Diana miała czuć się jak intruz, który wchodzi między dwie zaprzyjaźnione osoby

