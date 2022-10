Przyjaciel Benedykta XVI zdradził kulisy ostatniej wspólnej rozmowy. „Papież bardzo cierpi”

Biograf i przyjaciel Benedykta XVI opowiedział o szczegółach swojej ostatniej rozmowy z emerytowanym papieżem. Do spotkania doszło na początku października.

– Dwa tygodnie temu widziałem się z nim i mam wrażenie, że bardzo cierpi z powodu obecnej sytuacji w Kościele. Wyznał mi, że być może Bóg ma go jeszcze tutaj, aby dać świadectwo światu – relacjonował Peter Seewald. – Kiedy został wybrany na papieża, myślał, że Bóg Ojciec powoła go za kilka lat do siebie, a kiedy przeszedł na emeryturę, sądził, że będzie żył jeszcze tylko kilka miesięcy – dodawał.

Benedykt XVI o zaniedbaniach Kościoła



W opinii przyjaciela emerytowanego Ojca Świętego, opinia publiczna źle ocenia jego pontyfikat. – Jest jedną z najbardziej niezrozumianych osób w historii. To człowiek, który wiele wycierpiał i zobaczymy, jak zostanie zapamiętany – komentował.



Peter Seewald zdradził, że Benedykt XVI miał mu powiedzieć, że zaniedbania popełnione przez ludzi Kościoła wychodzą na jaw i dają o sobie teraz znać. Biograf poprzedniego papieża zaznaczył, że to właśnie kardynał Ratzinger przewidział przed laty, że jeśli Kościół nie zmieni swojej polityki, wpadnie w duże tarapaty. – To bardzo skromny człowiek i wcale nie jest inkwizytorem. Można go krytykować, ale bardziej opłaca się go słuchać – podkreślił.

Jak teraz wygląda Benedykt XVI? Zmienił się nie do poznania

22 października Benedykt XVI spotkał się z duchownymi z Saint John's Seminary, położonego w dzielnicy Brighton w Bostonie w stanie Massachusetts. W jego trakcie wykonano pamiątkowe zdjęcie. Widać na nim Josepha Ratzingera, staruszka o zapadniętej twarzy, który zmienił się nie do poznania.

