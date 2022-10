Rzecznik MSZ Chin: Rosja gotowa wznowić negocjacje z Ukrainą i USA

MSZ Rosji poinformowało w czwartek o telefonicznej rozmowie szefa resortu Siergieja Ławrowa z jego chińskim odpowiednikiem Wangiem Yi. Rosyjski minister spraw zagranicznych poinformował szefa chińskiej dyplomacji m.in. o postępach poczynionych podczas wojny w Ukrainie. Wyraził też wdzięczność za poparcie stanowiska Rosji na rzecz „sprawiedliwego uregulowania sytuacji wobec Ukrainy oraz powstrzymania prowokacji z udziałem komponentów broni masowego rażenia”.

Z kolei Chiny poinformowały ogólnie, że „obie strony wymieniły poglądy na temat Ukrainy oraz międzynarodowych i regionalnych kwestii będących obszarem wspólnego zainteresowania”. Wcześniej Wang Li zapewnił jednak Ławrowa, że jego kraj będzie „mocno wspierał Rosję Władimira Putina, aby zjednoczyć i poprowadzić Rosjan do pokonania trudności, wyeliminowania zakłóceń, osiągnięcia strategicznych celów rozwojowych i dalszego umacniania statusu Rosji jako wielkiego mocarstwa na arenie międzynarodowej”.

Wojna w Ukrainie. Siergiej Ławrow rozmawiał z Wangiem Yi

Do rozmowy szefów chińskiej i rosyjskiej dyplomacji nawiązał w piątek podczas konferencji prasowej z udziałem rzecznika MSZ Chin Wanga Wenbina jeden z dziennikarzy. – Strona rosyjska powiedziała, że jest gotowa do dialogu i wznowienia negocjacji z innymi krajami, w tym z Ukrainą i USA – powiedział rzecznik chińskiego ministerstwa spraw zagranicznych.

– Strona chińska z zadowoleniem przyjęła to oświadczenie i wyraziła nadzieję, że zainteresowane strony zwiększą wysiłki dyplomatyczne i deeskalują sytuację tak szybko, jak to będzie możliwe, co ostatecznie doprowadzi do rozwiązania kryzysu w drodze negocjacji i innych środków politycznych. Obie strony wymieniły również poglądy na temat zakazu stosowania broni masowego rażenia. Chiny podkreśliły potrzebę unikania dalszej eskalacji i zapobiegania katastrofom humanitarnym – zakończył Wang Wenbin.

