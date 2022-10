Były prezydent Rosji uderzył w „degeneratów z polskiego MSZ”. Podał dwa rozwiązania

Dmitrij Miedwiediew zamieścił najnowszy wpis w mediach społecznościowych. „Na degeneratów z polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, którzy domagają się od Rosji odszkodowania za »straty wojenne« można zareagować dwojako” – zaczął wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.

Dmitrij Miedwiediew uderzył w Polskę

Były prezydent Rosji wyjaśnił, że jeśli Moskwa wystawi Warszawie „rachunek za »wszystko« co ZSRR przekazał Polsce w okresie komunizmu” to wyniesie on setki miliardów dolarów. „Albo możesz im powiedzieć, żeby wytarli się swoimi gó******** wyliczeniami. Wiadomo, że sankcje spowodowały, że papier w Unii Europejskiej jest bardzo drogi” – zakończył Miedwiediew.

W połowie września 2022 r. polski Sejm przyjął „uchwałę ws. dochodzenia przez nasz kraj zadośćuczynienia za szkody spowodowane przez Niemcy w czasie II wojny światowej”. W ramach poprawki zrezygnowano z użycia słowa „reparacje”. W dokumencie stwierdzono również, że Polska nie otrzymała rekompensaty także za straty poniesione podczas II wojny światowej w wyniku agresji sowieckiej.

Odszkodowania wojenne od Niemiec i Rosji

Posłowie napisali, że „straty te wymagają określenia i przedstawienia niezbędnego szacunku, który będzie podstawą podjęcia odpowiednich działań wobec Federacji Rosyjskiej”. Sejm przypomniał również, że okupacja sowiecka „skutkowała nie tylko cierpieniem spowodowanym represjami oraz wielotysięcznymi wywózkami na Sybir, lecz także masowymi morderstwami obywateli Polski – ludobójstwem, w tym zbrodnią katyńską”.

