Relacje „sięgają dna”? Książę Harry ma zlekceważyć zaproszenie od króla Karola

Po śmierci królowej Elżbiety II część komentatorów wyrażała nadzieję, że będzie to okazja do naprawy relacji w rodzinie królewskiej. Jednak według źródeł „Mirror” książę Harry i Meghan Markle nie mają w planach powrotu do Wielkiej Brytanii, by spędzić z rodziną pierwsze święta Bożego Narodzenia bez monarchini. Stosunki mają „sięgać dna”, a książę Sussex ma zignorować zaproszenie – wynika z informacji „Mirror”.

Jedno ze źródeł wskazało, że rodzina królewska została „całkowicie zaskoczona” tytułem autobiografii księcia Harrego, która trafi do księgarń na początku nowego roku. „Ta książka może oznaczać koniec jakiejkolwiek relacji, który Harry chce mieć ze swoją rodziną. To jest rozpaczliwie smutne” – powiedział informator „Mirror”. „Wszyscy przygotowują się na kolejny napięty i szalony okres na łasce Sussexów” – dodano.

Książę Harry napisał autobiografię

W czwartek „New York Times” poinformował, że książka księcia Harry'ego ukaże się 10 stycznia 2023 r. Wspomnienia syna króla Karola III zostaną wydane pod tytułem „Spare” (ang. zapasowy), nawiązującym do pozycji Harry'ego jako młodszego brata następcy tronu – księcia Williama. Do sieci trafiła już okładka książki. Wydawnictwo Penguin Random House nie potwierdziło jednak jeszcze oficjalnej daty premiery. Już w 2021 roku media donosiły, że w książce ujawnione zostaną osobiste szczegóły dotyczące zarówno dzieciństwa i dorastania księcia, a także późniejszej służby wojskowej oraz małżeństwa z Meghan Markle. Wydawcy zapowiadali, że Harry nie będzie unikał drażliwych tematów jak decyzja rodziny, by namawiać go i jego starszego brata do pójścia za trumną ich matki, księżnej Diany.

Król Karol III honorowym kapitanem Royal Marines

Dzień po ujawnieniu daty premiery Pałac Buckingham ogłosił, że król Karol III został honorowym kapitanem generalnym Royal Marines, czyli brytyjskiej piechoty morskiej. Wcześniej tę funkcję pełnił książę Harry, ale tytuły wojskowe zostały mu odebrane po "wypisaniu się" z rodziny królewskiej.

