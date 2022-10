Brytyjskie media: Chwile grozy na pokładzie samolotu, którym leciała Camilla

Jak informują brytyjskie media, Boeing 777-200ER należący do British Airlines wystartował z Bangalore w Indiach i zgodnie z planem wylądował na lotnisku Heathrow w Londynie. Nie obyło się jednak bez zamieszania. Maszyna została bowiem poważnie uszkodzona podczas lądowania z powodu zderzenia z ptakiem.

Camilla przeżyła chwile grozy w samolocie z Indii

Po wylądowaniu samolotu okazało się, że w wyniku zderzenia uszkodzony został dziób maszyny, w którym znajduje się radar pogodowy. Widoczne było na nim duże wgniecenie. Mimo iż usterka wyglądała poważnie, to nie wiązała się z zagrożeniem dla pasażerów. „Samolot wylądował bezpiecznie, a klienci bez przeszkód opuścili pokład” – poinformował rzecznik brytyjskich linii lotniczych.

To jednak nie koniec, ponieważ z informacji przekazanych przez "Daily Mail" wynika, że na pokładzie samolotu miała znajdować się królowa małżonka Camilla. Podczas gdy król Karol III poświęcał się obowiązkom, jego partnerka miała udać się do Indii w celach zdrowotnych. Pałac Buckingham nie odniósł się oficjalnie do doniesień o obecności królowej Camilli na pokładzie samolotu.

Camilla poddawała się zabiegom w Indiach?

Zdaniem dziennikarzy, Camilla spędziła dziesięć dni w ekologicznym gospodarstwie SOUKYA, nieopodal miasta Bangalore na południu Indii. Ośrodek ten ma oferować zabiegi na ponad 100 schorzeń. Kuracjusze mogą tu konsultować się z lekarzami, uczestniczyć w zajęciach jogi, korzystać z zabiegów ajurwedy (tradycyjnej medycyny indyjskiej), czy naturopatycznych. Królowa małżonka jest częstym gościem uzdrowiska. Od 2010 roku była tam co najmniej siedmiokrotnie.

Co ciekawe, w zwiedzaniu świata Camilli nie przeszkadza nawet lęk przed lataniem samolotem, do którego wielokrotnie oficjalnie się przyznawała. Podczas jednej z podróży przyszła królowa miała nawet usiąść na stopniach niewielkiego odrzutowca i odmówić wejścia na jego pokład. Dodatkowo na zdjęciach ze wspólnych podróży Camilli i Karola widać wyraźnie, jak mocno ściska rękę męża podczas startu.

