Zawalił się most wiszący. Było na nim kilkaset osób

Do katastrofy doszło w indyjskim stanie Gudźarat, a dokładnie w mieście Morbi. Jak informują Reuters i BBC, z powodu zawalenia konstrukcji do rzeki Machachu wpadły setki osób. Bilans jest tragiczny. Zginęło co najmniej 40 osób, a około 30 jest rannych. Ostateczna liczba ofiar może być jednak o wiele wyższa, ponieważ na miejscu trwa akcja ratunkowa.

Tragedia w Indiach. Most oddano do użytku kilka dni temu

W momencie tragedii na moście miało być ponad 400 osób. Byli to głównie mieszkańcy miasta Morbi, którzy korzystali z przeprawy w celach rekreacyjnych. BBC poinformowało, że most, który uległ zawaleniu to 230-metrowa konstrukcja z XIX wieku wybudowana za czasów brytyjskich rządów w Indiach. W ostatnim czasie przeszła jednak gruntowny remont, który trwał pół roku. Konstrukcję oddano do użytku mniej niż tydzień temu.

W akcji ratunkowej biorą udział ratownicy z kilku okręgów. Na miejscu zastali straszny widok. Wiele osób wpadło do wody i spłynęło wraz z nurtem rzeki. Inni kurczowo trzymali się pozostałości konstrukcji. Część poszkodowanych próbowała wspiąć się po zerwanych fragmentach mostu, aby wydostać się na brzeg. Głos w sprawie tragedii zajął już premier Indii Narendra Modi, który przebywa z wizytą w rodzinnym stanie Gujarat. Przyznał on, że jest „głęboko zasmucony tą tragedią”. Dodał również, że ranni, a także najbliżsi osób, które zginęły podczas katastrofy, mogą liczyć na rządowe odszkodowania.

