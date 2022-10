Przywódcy składają kondolencje po tragedii w Seulu. Duda: Łączę się w modlitwie

W sobotni wieczór dziesiątki tysięcy młodych Koreańczyków świętowało Halloween w popularnej, rozrywkowej dzielnicy Itaewon. Na skutek wybuchu paniki zginęły co najmniej 153 osoby, 82 zostały ranne, w tym 19 poważnie. Ofiary to w większości młodzież w wieku około 20 lat. Straż pożarna zaznaczyła, że tragiczny bilans może jeszcze wzrosnąć. Wśród ofiar śmiertelnych jest co najmniej 22 obcokrajowców. Nie ma informacji, żeby wśród ofiar znaleźli się Polacy.

Tragedia w Seulu. Kondolencje od światowych przywódców

W związku z tragedią do Korei napływają kondolencje od światowych przywódców.

„Jill i ja przesyłamy nasze najgłębsze kondolencje rodzinom, które straciły bliskich w Seulu. Rozpaczamy wraz z mieszkańcami Republiki Korei i życzymy szybkiego powrotu do zdrowia wszystkim, którzy zostali ranni. Stany Zjednoczone stoją z Republiką Korei w tym tragicznym czasie” – napisał na Twitterze prezydent Joe Biden.

Kondolencje złożył też premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak. „Wszystkie nasze myśli są z wszystkimi Koreańczykami z Korei Południowej w tym bardzo niepokojącym czasie” – napisał.

„Przekazuję moje kondolencje mieszkańcom Seulu i Koreańczykom z powodu katastrofy w Itaewon. Francja jest przy was” – napisał prezydent Francji Emmanuel Macron.

„Tragiczne wydarzenia w Seulu głęboko nami wstrząsnęły. Nasze myśli są z licznymi ofiarami i ich rodzinami. To smutny dzień dla Korei Południowej. Niemcy są przy niej” – oświadczył z kolei kanclerz RFN Olaf Scholz.

Andrzej Duda po tragedii w Seulu: Duda: Łączę się w modlitwie

Kondolencje na Twitterze złożył też polski prezydent Andrzej Duda.

„Koreę dotknęła niewyobrażalna tragedia. W tych momentach łączę się w modlitwie z jej Narodem. Niech dobry Bóg ma w opiece wszystkie Ofiary i Ich Najbliższych” – napisał Duda.

Wstrząsające relacje świadków paniki w Seulu. „Ludzie upadali jak domino"

