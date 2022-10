Ukraińskie media informują o eksplozji, do której doszło w poniedziałek 31 października w Kijowie. Na nagraniach, które trafiły do mediów społecznościowych widać unoszącą się nad miastem chmurę dymu. Ukraińskie media donoszą, że do eksplozji doszło także we Lwowie oraz w Charkowie.

Wkrótce więcej informacji