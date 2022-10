Wojna w Ukrainie. Seria eksplozji w całym kraju. Wybuchy we Lwowie, dym nad Kijowem

Ukraińskie władze ogłosiły w poniedziałek 31 października alarm przeciwlotniczy na terenie całej Ukrainy. Władze obwodu rówieńskiego informowały o wysokim poziomie zagrożenia.

Z kolei na profilach na Telegramie przedstawicieli władz obwodu mikołajowskiego pojawiły się doniesienia o rosyjskich pociskach rakietowych, które miały zostać wystrzelone m.in. z regionu Morza Kaspijskiego. W związku z tym zaapelowano do mieszkańców o trzymanie się w jak największej odległości od dworców kolejowych, centrów handlowych, dworców autobusowych oraz infrastruktury cywilnej oraz wszelkich innych zatłoczonych miejsc.

Wojna w Ukrainie. Eksplozje we Lwowie i w Kijowie

Zaledwie kilkanaście minut później Ukraińska Prawda przekazała, że w wielu ukraińskich regionach doszło do potężnych eksplozji. Wybuchy odnotowano m.in. w Charkowie, a także w obwodzie winnickim, gdzie zestrzelono rosyjską rakietę, która wpadła w obiekty cywilne. Szef lokalnej administracji Ihor Taburec podał, że prądu została odcięta część obwodu czerkaskiego.

Do ataków miało dojść również we Lwowie - w mieście słyszano co najmniej dwie eksplozje. Trudna sytuacja jest także w Kijowie - lokalne władze potwierdziły co najmniej osiem eksplozji. Mer ukraińskiej stolicy podał, że w wyniku rosyjskich ataków ucierpiała część ukraińskiej infrastruktury krytycznej została zniszczona. W niektórych dzielnicach są problemy z dostępem do wody.

twitter

Tuż przed godziną 8 czasu lokalnego zaatkowano rownież obiekty infrastruktury krytycznej w Zaporożu. Na chwilę obecną nie ma doniesień o ofiarach.

Wkrótce więcej informacji