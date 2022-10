Iran przejął tankowiec w Zatoce Perskiej. Przemycał 11 milionów litrów paliwa

Sędzia główny prowincji Hormozgan Mojtaba Ghahremani ogłosił w poniedziałek (30 października), że siły morskie Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) zajęły obcy statek przewożący przemycone paliwo w Zatoce Perskiej. W czasie inspekcji na statku skonfiskowano ponad 11 milionów litrów przemyconego paliwa.

Tankowiec zatrzymany. Załoga i kapitan w areszcie

Kapitan i załoga zagranicznego tankowca zostali zatrzymani, aresztowani i trafili w ręce wymiaru sprawiedliwości. Według kanału Student News Network na Telegramie, załoga czeka obecnie na zakończenie dochodzenia i postępowania sądowego. Agencja Mehr poinformowała, że chodzi o 21 osób. Do wiadomości publicznej nie podano, jakiej narodowości są zatrzymani ani pod jaką banderą płynął statek.

Student News Network wskazuje, że do przejęcia statku doszło po miesiącu szczegółowych prac technicznych i działań operacyjnych. Według kanału wartość przejętego ładunku wynosi 220 miliardów tomanów.

Iran walczy z przemytem paliwa

Irańska agencja Mehr wskazuje, że incydenty miały miejsce po serii przejęć statków przemytników przez siły irańskiej marynarki wojennej na szlakach morskich w Zatoce Perskiej, gdzie jest wydobywana i transportowana duża część światowych zasobów ropy.

Z kolei Reuters wyjaśnia, że Iran oferuje obecnie jedne z najniższych cen paliwa na świecie. Wynika to z między innymi ze spadku wartości irańskiej waluty narodowej. Teheran stara się walczyć z szerzącym się przemytem paliwa drogą lądową do krajów z nim sąsiadujących, a także drogą morska do krajów położonych na Zatoką Perską.

