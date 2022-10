Zaskakująca decyzja Grety Thunberg. Skrytykowała uczestników szczytu COP27

Konferencja klimatyczna ONZ COP27 odbędzie się w dniach 6-18 listopada w Egipcie. Szwedzka aktywistka na rzecz klimatu Greta Thunberg, powiedziała, że nie weźmie w nich udział, krytykując światowy szczyt jako przestrzeń dla „greenwashingu” (pol. zielonych kłamstw).

– Nie wybieram się na COP27 z wielu powodów, ale przestrzeń dla społeczeństwa obywatelskiego w tym roku jest wyjątkowo ograniczona – powiedziała aktywiatka podczas premiery swojej najnowszej książki w Londynie.

Thunberg o szczytach klimatycznych: tak naprawdę nie działają

Zdaniem Thunberg, która zasłynęła ze strajków szkolnych w obronie klimatu, „szczyty COP są głównie okazją dla przywódców i ludzi u władzy do zwrócenia na siebie uwagi przy użyciu wielu różnych rodzajów zielonych kłamstw”. Dodała, że konferencje COP „tak naprawdę nie mają na celu zmiany całego systemu”, ale zamiast tego zachęcają do stopniowego postępu w kwestii klimatu. – W ten sposób one tak naprawdę nie działają, chyba że wykorzystamy ja jako okazję do mobilizacji – oceniła.

Wcześniej Thunberg podpisała petycję koalicji praw człowieka, wzywającą władze egipskie do otwarcia przestrzeni obywatelskiej i uwolnienia więźniów politycznych.

W ubiegłym tygodniu ukazała się książka „The Climate Book” Thunberg, w której znalazło się 100 artykułów ekspertów, m.in. ekonomisty Thomasa Piketty'ego, szefa WHO Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa i pisarki Naomi Klein. Honoraria ze sprzedaży trafią do fundacji Thunberg, która przekaże je organizacjom charytatywnym zajmującym się problemami środowiska. Aktywistka powiedziała, że chce, aby książka miała wartość edukacyjną, „co jest trochę ironiczne, ponieważ jest znana ze strajków szkolnych”. Odniosła się w ten sposób do swoich protestów przed szwedzkim parlamentem w 2018 roku.

Także w ubiegłym roku Greta Thunberg zarzuciła światowym przywódcom bezczynność w sprawie zapobieganiu zmianom klimatycznym. Aktywistka zakpiła z polityków podczas szczytu klimatycznego Youth4Climate w Mediolanie.

– Zielona gospodarka, bla bla bla. Neutralność węglowa do 2050 r., bla bla bla. Neutralność klimatyczna, bla bla bla. To wszystko, co słyszymy od naszych tak zwanych liderów, słowa, które brzmią wspaniale, ale jak dotąd nie doprowadziły do żadnego działania – mówiła.

