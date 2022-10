„Cierpieli całe życie”. Miliony odszkodowania dla niesłusznie skazanych za zabójstwo Malcolma X

W listopadzie ubiegłego roku, po przeprowadzeniu rewizji, sąd anulował wyroki skazujące na dożywocie Muhammada Aziza i Khalila Islama. Teraz miasto i stan Nowy Jork zgodziły się na wypłaty odszkodowań za niesłuszne skazanie w wysokości 36 milionów dolarów. 26 milionów dolarów zapłaci miasto, a 10 milionów dolarów administracja stanowa.

Odszkodowania dla skazanych za zastrzelenie Malcolma X

Ponowne dochodzenie wykazało, że prokuratorzy, FBI i nowojorska policja dysponowały dowodami, które prawdopodobnie doprowadziłyby do uniewinnienia mężczyzn podczas procesu. Muhammad Aziz i Khalil Islam w latach 80. zostali zwolnieni warunkowo z więzienia, po spędzeniu w nim 20 i 22 lat. Odsiadywali oni karę mimo to, że trzeci skazany Thomas Hagan przyznał się do winy i zeznał, że dwaj pozostali nie byli zamieszani w sprawę.

Departament prawny miasta Nowy Jork stwierdził w wydanym w niedzielę oświadczeniu, które cytuje Associated Press, że porozumienie dotyczące odszkodowania „przynosi pewien stopień sprawiedliwości osobom, które spędziły dziesięciolecia w więzieniu i nosiły piętno fałszywego oskarżenia o zamordowanie kultowej postaci”.

Jeden z uniewinnionych nie doczekał decyzji

– Muhammad Aziz, Khalil Islam i ich rodziny zasługują na to (odszkodowanie – red.) za swoje cierpienie – powiedział prawnik David Shanies, cytowany przez Sky News. – Cierpieli przez całe życie pod ciężarem niesłusznego oskarżenia o zabicie przywódcy ruchu praw walczących o prawa obywatelskie – dodał.

Khalil Islam nie doczekał ani wyroku sądu ani zasądzenia odszkodowania. Zmarł w 2009 roku w wieku 74 lat. Odszkodowanie otrzyma więc jego rodzina. Z kolei Muhammed Aziz ma 84 lata i rodzinę: żonę i sześcioro dzieci.

Zabójstwo Malcolma X

Malcolm X był jednym z przywódców ruchu walczącego o prawa czarnoskórych w USA. Przez prawie dekadę współpracował z grupą Naród Islamu, która zrzeszała afroamerykańskich muzułmanów w Stanach Zjednoczonych, ale w 1964 roku zerwał kontakty z ugrupowaniem. Został zastrzelony 21 lutego 1965 r., gdy przygotowywał się do wygłoszenia przemówienia na wiecu w Nowym Jorku.

Czytaj też:

Strażacy znaleźli w spalonym domu osiem ciał. Policja nie wyklucza morderstwaCzytaj też:

Finał wstrząsającej sprawy. Były pracownik ONZ skazany za kilkanaście gwałtów