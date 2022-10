Specjalne przesłanie od księżnej Kate. „Wiem, że to nie był wybór”

Księżna Kate wzięła udział w kampanii „Taking Action on Addiction”, mającej na celu zmianę postrzegania osób zmagających się z uzależnieniami od alkoholu, narkotyków czy hazardu i „zmniejszenie uprzedzeń”. 28 października w serwisie Youtube zostało opublikowane nagranie z udziałem członkini rodziny królewskiej. – Nikt nie postanawia, że się uzależni – wskazuje księżna Walii w materiale wideo. – Chcę przekazać wyrazy wsparcia dla tych, którzy nadal cierpią – mówi Kate. Księżna podkreśla, że „uzależnienie to poważny problem dotyczący zdrowia psychicznego, który może przydarzyć się każdemu, bez względu na wiek, płeć, rasę czy narodowość”.

Przesłanie od księżnej Kate

– Chcę byście wiedzieli, że to jest poważna choroba. Proszę, nie pozwólcie, by wstyd powstrzymywał was przed skorzystaniem z pomocy, której tak desperacko potrzebujecie – zwróciła się Kate do uzależnionych. Zauważyła też, że przez negatywne nastawienie społeczeństwa ludzie, którzy potrzebują pomocy, jej nie szukają, co prowadzi do tego, że „wciąż tragicznie tracą życie”. – Wiem, że to nie był wybór. Wyzdrowienie jest możliwe – podkreśliła na koniec.

twitter

BBC wskazuje, że wystąpienie nagrane na początku października w Pałacu Kensington było pierwszym tak osobistym przesłaniem Kate, odkąd otrzymała tytuł księżnej Walii po śmierci królowej Elżbiety II. Żona następcy tronu patronuje organizacji charytatywnej Forward Trust, która pomaga osobom walczącym z nałogami.

Kate i William wspierają inicjatywy społeczne

Kate od dawna aktywnie angażuje się w działalność charytatywną, a szczególnie w inicjatywy na rzecz zdrowia psychicznego. Na początku października, z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, księżna razem z księciem Williamem poprowadzili specjalny program na antenie brytyjskiego BBC Radio 1. Para wcieliła się w dziennikarzy i porozmawiała z czterema osobami o zdrowiu psychicznym. Kate i William przekonywali jak ważne jest stworzenie sobie zestawu technik i strategii radzenia sobie z niespodziewanymi przeszkodami w życiu osobistym.

Czytaj też:

Spisek Camilli przeciwko księżnej Kate. Uważała, że jest „niegodna” rodziny królewskiejCzytaj też:

Relacje „sięgają dna”? Książę Harry ma zlekceważyć zaproszenie od króla Karola