Będzie spotkanie Erdogana z Putinem i Zełenskim? Tureckie MSZ potwierdza

22 lipca przedstawiciele Ukrainy, Rosji, Turcji i ONZ zawarli umowę o odblokowaniu eksportu zbóż z ukraińskich portów przez Morze Czarne i cieśniny tureckie. w ten sposób próbowano rozwiązać kryzys zbożowy wywołany przez inwazję Rosji na Ukrainę.

Wojna w Ukrainie. Rosja wycofuje się z umowy zbożowej

W sobotę 29 października Kreml ogłosił, że nie będzie dłużej respektował zapisów tzw. umowy zbożowej. Jako oficjalny powód podano rzekomy atak terrorystyczny na okręty Floty Czarnomorskiej i statki cywilne, które zajmują się zabezpieczaniem korytarza zbożowego. Wspólne Centrum Koordynacyjne (JCC) tzw. inicjatywy zbożowej poinformowało w oficjalnym komunikacie, że rosyjska delegacja na czas nieokreślony zawiesza realizację wypracowanych wcześniej postanowień.

Ukraińskie ministerstwo infrastruktury przekazało w niedzielę, że w związku z decyzją Rosji ruch 218 statków uczestniczących w tzw. inicjatywie zbożowej jest zablokowany. Wśród tych statków znajduje się 95 już załadowanych jednostek, które wypłynęły z ukraińskich portów i czekają na inspekcję, 101 statków czekających na inspekcję, by wpłynąć do ukraińskich portów oraz 22 załadowane statki czekające na wyjście z ukraińskich portów.

Spotkanie Zełenski-Erdogan-Putin. Turcja potwierdza

O zmianę decyzji do Rosji apelują przedstawiciele ONZ, UE i NATO. Rozmowy z Moskwą i Kijowem wciąż prowadzi Turcja. We wtorek Turcja wysunęła niespodziewaną deklarację. Mevlut Cavusoglu, szef MSZ Turcji, cytowany przez tamtejszy oddział CNN oświadczył, że „w ciągu najbliższych dni” dojdzie do spotkania prezydent Turcji Recepa Tayyipa Erdoğana z Władimirem Putinem i Wołodymyrem Zełenskim.

– Aby dostawy zboża mogły być kontynuowane, problemy muszą zostać przezwyciężone. Należy usunąć przeszkodę dla rosyjskiego zboża i nawozów. Jako Turcja będziemy nadal walczyć o tę sprawę – oświadczył Cavusoglu i zapewnił, że Turcja wraz z ONZ „śledzi ten proces”.

Czytaj też:

ONZ, Turcja i Ukraina mają wspólny plan. Tak chcą się przeciwstawić RosjiCzytaj też:

ONZ, UE i NATO wzywają Rosję do odnowienia umowy zbożowej. Interweniuje Turcja