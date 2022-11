Putin stawia Erdoganowi warunki. Chce „szczegółowo zbadać incydent” na Krymie

W sobotę 29 października Kreml ogłosił, że nie będzie dłużej respektował zapisów tzw. umowy zbożowej. Jako oficjalny powód podano rzekomy atak terrorystyczny na okręty Floty Czarnomorskiej i statki cywilne, które zajmują się zabezpieczaniem korytarza zbożowego. Jak podaje Reuters, Władimir Putin, we wtorkowej rozmowie z Recepem Tayyipem Erdoganem, stwierdził, że umowa może zostać wznowiona, o ile sprawa ataków na port morski w Sewastopolu zostanie „szczegółowo zbadana”.

Do tego Moskwa żąda od Kijowa „realnych gwarancji ścisłego przestrzegania porozumień stambulskich, w szczególności niestosowania korytarza humanitarnego do celów wojskowych”. Putin miał również przypomnieć Erdoganowi o „niewypełnieniu drugiej części porozumień pakietu”, czyli „odblokowania eksportu rosyjskich produktów rolnych i nawozów na rynki światowe”.

Wojna w Ukrainie. Rosja wycofuje się z umowy zbożowej

Przypomnijmy, 22 lipca przedstawiciele Ukrainy, Rosji, Turcji i ONZ zawarli umowę o odblokowaniu eksportu zbóż z ukraińskich portów przez Morze Czarne i cieśniny tureckie. W ten sposób próbowano rozwiązać kryzys zbożowy wywołany przez inwazję Rosji. Rosja ogłosiła jednak, że nie będzie dłużej stosować się do zapisów umowy. Ukraińskie ministerstwo infrastruktury przekazało, że w związku z decyzją Rosji ruch 218 statków uczestniczących w tzw. inicjatywie zbożowej jest zablokowany. Wśród tych statków znajduje się 95 załadowanych jednostek, które wypłynęły z ukraińskich portów i czekają na inspekcję.

O zmianę decyzji do Rosji apelują przedstawiciele ONZ, UE i NATO. We wtorek Turcja wysunęła niespodziewaną deklarację. Mevlut Cavusoglu, szef MSZ Turcji, cytowany przez tamtejszy oddział CNN oświadczył, że „w ciągu najbliższych dni” dojdzie do spotkania prezydent Turcji Recepa Tayyipa Erdoğana z Władimirem Putinem i Wołodymyrem Zełenskim. – Aby dostawy zboża mogły być kontynuowane, problemy muszą zostać przezwyciężone. Należy usunąć przeszkodę dla rosyjskiego zboża i nawozów. Jako Turcja będziemy nadal walczyć o tę sprawę – oświadczył Cavusoglu i zapewnił, że Turcja wraz z ONZ „śledzi ten proces”.

