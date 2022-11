Wyjątkowa oferta pracy w Pałacu Buckingham. Pensja może zaskoczyć

Na tyłach Pałacu Buckingham rozciągają się prywatne ogrody brytyjskiej rodziny królewskiej, których powierzchnia wynosi 17 hektarów. Osoby postronne mogą je odwiedzić wyłącznie na specjalne okazje, np. podczas jubileuszy monarchy.

Rzadkie gatunki i okazy pomnikowe

Ogrody odznaczają się nie tylko znaczną powierzchnią, ale także niezwykłą różnorodnością flory. Ponadto, można się tam natknąć na wiele rzadkich gatunków drzew, np. srebrny klon, kasztan indyjski czy cyprys bagienny, oraz okazy pomnikowe.

Jedno z najstarszych drzew pamięta czasy króla Jakuba I Stuarta, który żył na przełomie XVI i XVII wieku. Utrzymanie takich ogrodów w należytym stanie wymaga zespołu profesjonalnych ogrodników.

Jakie kwalifikacje musi spełnić kandydat?

Król Karol III poszukuje właśnie osoby, której zadaniem będzie kierowanie wspomnianym zespołem. Brytyjski monarcha słynie z zamiłowania do przyrody, a w szczególności do ogrodów. W związku z tym nie ma co liczyć na to, aby praca została powierzona byle komu.

„Musisz mieć wcześniejsze doświadczenie w utrzymywaniu wysokiej jakości ogrodu krajobrazowego (...), najlepiej w historycznym otoczeniu. Oznacza to, że posiadasz doskonałą wiedzę na temat pielęgnacji trawników oraz uprawy szerokiej gamy drzew, krzewów i roślin zielnych” – czytamy w ogłoszeniu, opublikowanym na królewskiej stronie.

Wśród wymagań, które muszą spełnić kandydaci, figuruje m.in. posiadanie odpowiednich dyplomów w dziedzinie ogrodnictwa lub botaniki czy dyspozycyjność od poniedziałku do niedzieli w wymiarze 39 godzin tygodniowo.

Ile będzie zarabiać zarządca ogrodów?

Osoba, która zostanie przyjęta na stanowisko zarządcy ogrodów przy Pałacu Buckingham będzie zarabiać od 38 do 40 tys. funtów rocznie. To w przeliczeniu ok. 207-218 tys. złotych. Podania o pracę będą przyjmowane do najbliższego czwartku, 3 listopada.

„Jako Zarządca Ogrodów będziesz odpowiedzialny za utrzymanie i prezentację Ogrodów Pałacu Buckingham w wyjątkowym standardzie (...) Będziesz dumny, obserwując tysiące ludzi napawających wzrok [roślinnością - red.] w trakcie przyjęć w ogrodach. Ale nie będziesz chciał tylko zachować status quo. Będziesz także odgrywał kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości ogrodów” – czytamy w dalszej części oferty.

