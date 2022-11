Wołczańsk: Katownia w fabryce agregatów. Tu nikt nie znajdzie ciał torturowanych i zabitych

– Do 11 września było cicho, żadnych przylotów, sklepy i stacje benzynowe działały, można było płacić w hrywnach, choć w rublach było taniej, ale jakoś żyliśmy pod okupacją, bo skoro oni tu byli, to nie strzelali, a jak wyszli, to wyłączyli gaz, biją w nas, nic nie działa i ciężko tu żyć. Ale to Ukraina – mówi „Wprost” Tania, która ze swojego miasta nie wyjechała ani do Rosji, ani dalej do Ukrainy, bo opiekuje się bezdomnymi zwierzętami w mieście.

– Nie wiem, jak przeżyjemy zimę. Ale jak będzie bardzo źle, zabierzemy zwierzęta i pojedziemy do dzieci w Charkowie – dodaje.

Jak bardzo jest źle w Wołczańsku?