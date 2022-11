Śmiertelne niebezpieczeństwo skrywało się w kaloszu. Chłopiec nie przeżył

7-letni Luiz Miguel Barbosa z Anhembi w stanie Sao Paulo w Brazylii na spacer z rodzicami wybierał się w niedzielę 23 października rano. Razem z mamą i tatą zamierzali udać się nad rzekę. Rodzina nie zdążyła jednak nawet wyjść z domu. Podczas zakładania kaloszy chłopiec poczuł bolesne ukłucie. Okazało się, że swoim jadem zaatakował go skorpion.

Śmierć przez wielokrotne zatrzymanie akcji serca

Bliscy Luiza początkowo nie mogli dociec, co się stało. – Nie wiedzieliśmy, co go ugryzło, więc szukaliśmy dalej, ale jego noga zaczęła robić się czerwona i syn powiedział, że ból się nasila – opowiadała w rozmowie z dziennikarzami „O Globo” zrozpaczona matka. Dopiero po kilku minutach udało się odnaleźć żółtego skorpiona.

Mimo szybkiego przewiezienia chłopca do szpitala, sytuacja była tragiczne. W krótkim czasie akcja serca 7-latka została zatrzymana aż cztery razy. Mimo iż następnego dnia stan rannego się poprawił, to wkrótce doszło do trzech kolejnych zatrzymań serca i śmierci dziecka.

– Tego dnia on jak zwykle był bardzo niespokojny. Wydawało się, że chce przeżyć wszystko, co miał do przeżycia w jeden dzień – wspominała matka zmarłego. Władze miasta Anhembi po śmierci dziecka opublikowały na Instagramie krótkie kondolencje. Dołączyły też fotografię chłopca.

Żółte skorpiony śmiertelnym zagrożeniem

Żółty skorpion to jeden z najstraszniejszych pajęczaków, siejących popłoch w Brazylii. Z danych tamtejszego ministerstwa zdrowia wynika, że w ciągu ostatnich 20 lat liczba ukąszeń wzrosła dla tego gatunku aż 12-krotnie. Naukowcy tłumaczą to nie tylko ekspansją miast i siedzib ludzkich na tereny zajmowane przez skorpiony, ale też kryzysem klimatycznym. Ciepłe temperatury sprzyjają bowiem rozwojowi tego gatunku.

