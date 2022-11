Pilot przygotował „prezent” dla Rosjan. Musieli być wściekli, gdy to zobaczyli

Po wybuchu wojny w Ukrainie, którą popiera znaczna część społeczeństwa, Rosjanie nie cieszą się sympatią na świecie. Osobliwy wyraz swoim chłodnych uczuć do rodaków Putina dał pilot powietrznego tankowca KC-135 Stratotanker. Jak podaje Politico, ślady jego aktywności znaleźć można w serwisie Flightradar24, który dokumentuje trasy lotów. Na mapie widać wyraźnie przesłanie, jakie pilot miał dla Rosjan – w pobliżu portu w syryjskim mieście Tartus, będącego bazą Rosjan, powstał „podniebny penis” .

„Nie wiadomo, czy samolot wystartował z Krety, by zatankować myśliwce, czy też piloci mieli po prostu jedno zadanie: wkurzyć rosyjską załogę naziemną” – czytamy w „Politico” . Dzieło powstawało przez około dwie godziny. Nawet jeśli Rosjanie by je przeoczyli – z pewnością uświadomią ich liczne publikacje na całym świecie. O sprawie, poza „Politico” , pisała również włoska „La Repubbllica” , czy brytyjskie „Metro” .

Rosyjska baza w Tartusie

Placówka rosyjskiej marynarki wojennej w Tartusie funkcjonuje od 1971 roku. To jedyny punkt napraw i zaopatrzenia rosyjskich okrętów w basenie Morza Śródziemnego w drodze do baz w obrębie Morza Czarnego. W 2017 roku Rosja i Syria podpisały nowe porozumienie, zakładające dalsze użytkowanie i rozwój bazy przez Rosjan przez kolejne 49 lat. Na mocy nowej umowy Rosjanie mogą przetrzymywać w bazie do 11 okrętów wojennych, w tym okrętów nuklearnych.

Baza odgrywała ważną rolę po 2015 roku, gdy Rosjanie zaangażowali się w wojnę w Syrii. Pod koniec grudnia 2017 roku Rosja ogłosiła, że przystąpiła do „sformowania stałego ugrupowania” w bazie marynarki wojennej w Tartusie, a także w bazie lotniczej Hmeymim, po tym, jak prezydent Putin zatwierdził strukturę i liczebność personelu baz Tartus i Hmeymim.

