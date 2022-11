Aktywiści nie dają za wygraną. Obrali cel i ruszyli z klejem i grochówką

Włoscy aktywiści, którzy protestują przeciwko opieszałym działaniom rządów i niewystarczającym – ich zdaniem – zaangażowaniem, które miałoby ograniczyć zmiany klimatu, przeprowadzili zorganizowaną akcję w Rzymie. Jak donosi Reuters, obrzucili obraz „Siewca” Vincenta Van Gogha, po czy, przykleili się do ściany. Dokonały tego cztery kobiety z grupy Ultima Generazione (Ostatnia generacja), które wykrzykiwały hasła przeciwko globalnemu ociepleniu i paliwom kopalnym.

Atak na kolejny obraz. Tym razem użyto grochówki

„Te kwestie powinny co minutę pojawiać się na pierwszych stronach kanałów informacyjnych i w programach politycznych, ale zamiast tego są poruszane tylko „skandalicznymi” akcjami, takimi jak ta dzisiejszego ranka” – napisała grupa w oświadczeniu. Włoski minister kultury Gennaro Sangiuliano potępił ten atak. – Kultura, która jest kluczową częścią naszej tożsamości, powinna być broniona i chroniona, a nie wykorzystywana jako megafon dla innych form protestu – powiedział Sangiuliano

Agencja przypomina, że przedstawiciele prawie 200 krajów spotkają się w Egipcie w przyszłym tygodniu na konferencji klimatycznej COP27. – Obraz wypożyczony z Muzeum Kroeller-Mueller w Holandii był chroniony przez szklany ekran i nie uległ uszkodzeniu – mówi Camilla Talfani, rzeczniczka organizatorów wystawy.

Cenny obraz oblany grochówką. „Był za szklaną szybą”

To nie pierwsza tego typu akcja. W październiku, aktywiści „Ostatniej generacji”, przeprowadzili atak na cenny obraz francuskiego impresjonisty Claude'a Moneta w Muzeum Barberini w Poczdamie. Dzieło z serii „Les Meules” („Stogi siana”) zostało w obrzucone lepką masą z gniecionych ziemniaków. Wcześniej para aktywistek zaatakowała „Słoneczniki” van Gogha, oblewając obraz zupą z puszki. Następnie członkinie grupy Just Stop Oil przykleiły się do ściany i wygłosiły krótkie przemówienie, uzasadniające ich radykalne działanie.

