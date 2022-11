Łukaszenka: Zełenskiego traktowałem jak własne dziecko, a on wykonuje polecenia przekazywane przez Polskę

- Białoruś nie planuje wysłać swoich żołnierzy do walki w Ukrainie – podkreślił Aleksandr Łukaszenka i dodał, że „mówił to już tysiąc razy”. Samozwańczy prezydent Białorusi zaznaczył, że to właśnie opozycja, z własnej woli, skazuje Białorusinów na śmierć. – To są czyjeś dzieci, ale nie mają komu się poskarżyć. Nie mamy tam w Ukrainie nic do roboty. Nie musimy wysyłać tam ludzi do walki – podkreślił.

Wojna w Ukrainie. Łukaszenka zawiedziony zachowaniem Zełenskiego

Stwierdził, że „byłby szczęśliwy, gdyby ludzie nie uciekali z jego ukochanej Ukrainy, gdzie ma korzenie". Przypomniał, że jakiś czas temu z Ukrainy na Białoruś uciekało dziennie od 400 do 500 osób. – Używali rowerów, wszystkiego. Jednych trzeba było umyć, innych nakarmić. Ktoś musiał być hospitalizowany. To są nasi krewni. Musimy im pomóc – wymieniał.

Jego zdaniem, władze Ukrainy wciąż próbują krytykować go za rzekome zaangażowanie w działania wojenne w Ukrainie. – Rzeczywiście nasi lekarze leczą zarówno Ukraińców jak i Rosjan – powtórzył samozwańczy prezydent Białorusi.

Łukaszenka: Wiele zrobiłem dla Ukrainy i Ukraińców

– Dlatego Ukraina nie może na niego złorzeczyć. Wiesz, jakie jest moje stanowisko wobec Ukrainy? Wiele dla nich zrobiłem! Pierwszym podmiotem, który nałożył na nas sankcje był Kijów – powiedział Łukaszenka.

– Wołodymyr Zełenski, którego traktowałem jak moje dziecko (to zrobił – red.). Nawet nie chcą o tym rozmawiać. Nałożyli na nas sankcje! Dlaczego? Bo nie są niezależni. Dostali przez Polskę polecenie nałożenia sankcji ze Stanów Zjednoczonych i tak zrobili. Zamknęli nam przestrzeń powietrzną. Dlaczego teraz zwracają się do mnie, składając jakieś skargi? Wypełniamy nasze sojusznicze porozumienia z Rosją – podsumował.

