Wyciekły szczegóły rozmowy prezydenta Francji z Władimirem Putinem. „Obłąkańcza groźba”

Brytyjski „The Mail on Sunday” poinformował, powołując się na swoje źródła we francuskim rządzie, o szczegółach jednej z rozmów pomiędzy Emmanuelem Macronem i Władimirem Putinem. Nie wiadomo, o której konkretnie rozmowie mówiono i kiedy została ona przeprowadzona. Prezydent Rosji w rozmowie ze swoim odpowiednikiem z Francji kolejny raz nawiązał do gróźb związanych z użyciem broni atomowej.

Putin powiedział, że bombardowania Hiroszimy i Nagasaki przez USA w sierpniu 1945 roku, które doprowadziły do kapitulacji Japonii i końca II wojny światowej pokazały, że „nie trzeba przeprowadzić uderzenia jądrowego na duże miasta, aby wygrać wojnę”. Uwaga pojawiła się w momencie, kiedy pojawiają się obawy, że rosyjski przywódca mógłby użyć taktycznej broni jądrowej w Ukrainie, gdzie Rosja ponosi coraz większe porażki.

Wojna w Ukrainie. Emmanuel Macron rozmawiał z Władimirem Putinem

Macron był „wyraźnie dotknięty” słowami Putina, które zostały opisane jako „obłąkańcza groźba”. Aluzja rosyjskiego prezydenta brzmiała bardzo poważnie. Myślą przewodnią Putina miał być przekaz, że Kijów może pozostać nietknięty. Przywódca Rosji miał dać do zrozumienia, że zgodnie z rosyjską doktryną dotyczącą broni jądrowej „wszystkie opcje są w grze”.

Prezydent Francji od początku wojny w Ukrainie regularnie rozmawiał z Putinem. Przestał to jednak robić po ujawnieniu masakry w Buczy. Macron nie wykluczał jednak, że będzie gotowy do wznowienia rozmów z rosyjskim przywódcą „za każdym razem, gdy okaże się to przydatne”.

