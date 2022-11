Wielkie przetasowania na francuskiej scenie politycznej. Le Pen straciła władzę w partii

Podczas kongresu Zjednoczenia Narodowego doszło do zmian w strukturach partii. Na czele formacji stanął 27-letni Jordan Bardella, który zastąpił tym samym Marine Le Pen. Była kandydatka w wyścigu o fotel prezydenta Francji już kilka miesięcy temu zapowiadała, że będzie chciała usunąć się w cień. Polityk zamierza skupić się na kierowaniu klubem poselskim partii w Zgromadzeniu Narodowym.

Zmiana w kierownictwie Zjednoczenia Narodowego nie oznacza jednak, że Marine Le Pen całkowicie straci wpływ na sytuację w partii. Jordan Bordella jest bowiem uważany za jednego z jej najbliższych współpracowników. Media nad Sekwaną zwracają uwagę na fakt, że Jordan Bardella jest pierwszym politykiem stojącym na czele Zjednoczenia Narodowego, który nie należy do klanu Le Penów. Przed Marine pracami partii kierował jej ojciec, Jean Marie Le Pen.

Jordan Bardella – kim jest?

Kariera nowego szefa Zjednoczenia Narodowego rozwija się błyskawicznie. W wieku 19 lat został sekretarza oddziału partii w Seine-Saint-Denis w regionie Ile-de-France, co oznaczało, że jest najmłodszym regionalnym urzędnikiem RN. Cztery lata później otrzymał mandat europosła.

27-latek – podobnie jak jego poprzedniczka – jest zdecydowanym przeciwnikiem migracji. France 24 zwróciło uwagę na fakt, że w przypadku osoby, która sama ma pochodzenie włosko-algierskie, jest to wyjątkowo zaskakujące. Josep Bordella podkreślał także konieczność wprowadzenia protekcjonizmu w gospodarce.

Polityk nie jest także gorącym zwolennikiem Unii Europejskiej. – We Francji, Szwecji, Hiszpanii, na Węgrzech, a teraz we Włoszech narody europejskie powstają, a zwolennicy suwerenności, broniący interesów państw i narodów na całym naszym kontynencie, zbliżają się do siebie – mówił podczas wewnętrznego zjazdu partii. – Chcą się w ten sposób bronić przed Komisją Europejską i jej imperialistyczną wizją świata – komentował.

