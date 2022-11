Skandal podczas wywiadu z ambasadorem Mistrzostw Świata. Rozmowę przerwano

Mundialu jeszcze nigdy nie organizowano na Bliskim Wschodzie. Kibice z całego świata, którzy zjadą się na tegoroczną imprezę, będą więc musieli przygotować się na mały szok kulturowy. Fanów piłki nożnej może zaskoczyć m.in. zakaz sprzedaży alkoholu czy podejście władz kraju do homoseksualizmu, który jest w Katarze zakazany. Sprawa jest poważna, ponieważ kary za w tym wypadku przewidują nawet do siedmiu lat więzienia i chłostę. Nie wiadomo więc, jak przyjmować zapewnienia organizatorów, którzy zapraszają do siebie „wszystkich” kibiców.

Khalid Salman i jego definicja homoseksualizmu

Były piłkarz Khalid Salman, który pełni funkcję jednego z ambasadorów Mistrzostw Świata 2022, został zapytany o kwestię homoseksualizmu w wywiadzie dla niemieckiej stacji ZDF. Jego słowa odbiły się szerokim echem na całym świecie. – Najważniejsze, że wszyscy zaakceptują ich przyjazd, ale oni będą musieli zaakceptować nasze zasady. Mam problem z dziećmi, które widzą gejów. One nauczą się wtedy czegoś, co nie jest dobre. W moich oczach bycie gejem jest grzechem. To choroba psychiczna – mówił.

Mundial w Katarze. Czy homoseksualiści będą tam bezpieczni?

W tym momencie wywiad przerwano za sprawą obecnego w studiu rzecznika komitetu organizacyjnego mundialu. Wypowiedź Salmana nie jest jedyną, która zapadnie w pamięć niemieckiej opinii publicznej. Tamtejszy rząd był niedawno oskarżany przez ministra spraw zagranicznych Kataru o stosowanie podwójnych standardów. Mohammed bin Abdulrahman Al Thani zdenerwował się słowami minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser, żądającej od kraju organizującego mistrzostwa świata, by zagwarantował bezpieczeństwo gościom należącym do grupy LGBT.

