Światowe media piszą o słowach prezesa PiS. Wypowiedź dotarła do USA, Australii i Turcji

Słowa Jarosława Kaczyńskiego na temat przyczyn niskiej dzietności w Polsce odbiły się w mediach szerokim echem. – Ja nie jestem zwolennikiem bardzo wczesnego macierzyństwa, bo kobieta też musi dojrzeć do tego, żeby być dobrą matką, ale jak do 25. roku życia daje w szyję, no to... – zaśmiał się prezes PiS podczas spotkania z mieszkańcami Ełku. Wypowiedź krytykowali politycy opozycji, odniosły się też do niej celebrytki, m.in. Anna Lewandowska. Trenerka nie zgodziła się z „niesprawiedliwym oskarżaniem kobiet” i pomijaniem prawdziwych przyczyn spadku urodzeń. Słowa z Ełku podchwyciły też zagraniczne media. Depeszę na temat słów lidera PiS przygotowała amerykańska agencja Associated Press.

„Politycy, działacze i celebryci opozycji oskarżyli 73-letniego kawalera Jarosława Kaczyńskiego o oderwanie od rzeczywistości. Argumentują też, że Kaczyński, najpotężniejszy polityk w Polsce od 2015 roku, sam jest częściowo odpowiedzialny za niski przyrost naturalny w 38-milionowym narodzie Europy Środkowej”. Autorka zwróciła przy tym uwagę na krytyków PiS, którzy łączą niską liczbę urodzeń m.in. z restrykcyjnym prawem aborcyjnym w Polsce. Tekst opublikowały za AP zagraniczne portale – amerykańskie Washington Post i ABC News. Artykuł poświęcony słowom Kaczyńskiego zamieścił też portal Bloomberg.

Jarosław Kaczyński o „dawaniu w szyję”. Media o poruszeniu w Polsce

Stacja Euronews pokazała w swoim artykule wykres pokazujący średnią liczbę urodzeń w Polsce od 2010 roku i porównanie jej ze średnią unijną. W 2020 r. średnia liczba urodzeń przypadająca na kobietę w Polsce wynosiła 1,39, a w UE 1,5.

Artykuł poświęcony kontrowersyjnej wypowiedzi zamieściła też francuska agencja AFP. „Jarosław Kaczyński, lider partii rządzącej, krytykowany przez opozycję za „nonsensowne” komentarze” – napisał portal Guardian. Sky News odnotował, że lider PiS bronił swoich słów.

O łączeniu przez niskiej dzietności z alkoholizmem młodych kobiet pisał też francuski BFMTV. Zamieścił na portalu tweet Barbary Nowackiej z KO, która pisała, że „Kaczyński nic nie wie o kobietach”. Teksty na ten temat ukazały się też we włoskiej edycji portalu Vanity Fair, tureckiej „Sözcü Gazetesi” oraz w australijskim „The Brisbane Times”.

twitterCzytaj też:

Poseł PiS kpi po poruszającym wyznaniu Lewandowskiej. „Życzę, żeby Robert został najlepszym strzelcem”Czytaj też:

Ostre wpisy polskich gwiazd po wypowiedziach Kaczyńskiego. Nie przebierają w słowach