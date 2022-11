Bezpieczeństwo Chin coraz bardziej niestabilne. „Szykujemy się do wojny”

O widmie konfrontacji pomiędzy USA a Chinami mówi się od dawna. W ostatnim czasie analitycy zwracają szczególną uwagę, że Xi Jinping może szykować się do inwazji na Tajwan, a co za tym idzie do konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi. Stany Zjednoczone są bowiem najważniejszym sojusznik Tajwanu i praktycznie jedynym gwarantem jego niepodległości. Ponadto intensywnie rozbudowują bazę lotniczą, która zabezpiecza jedną z głównych baz chińskiej marynarki wojennej.

Chiny szykują się do wojny? Niepokojące słowa Xi Jinpinga

Z początkiem listopada „The Wall Street Journal” zwrócił uwagę na słowa admirała marynarki wojennej Charlesa Richarda. Wojskowy stwierdził, że inwazja Rosji na Ukrainę ujawniła słabnącą zdolność amerykańskiego odstraszania militarnego, do czego niewielu przywódców chce się przyznać. Amerykański dowódca jest zdania, że „ten kryzys w Ukrainie, w którym się teraz znajdujemy, to tylko rozgrzewka”. Richard porównał stopień, w jaki USA odstraszają Chiny do „tonącego statku”.

Chiny kompleksowo wzmocnią swoje szkolenia wojskowe i przygotowania do każdej wojny, – przekazał we wtorek państwowy nadawca CCTV cytując prezydenta Chin Xi Jinpinga. – Bezpieczeństwo Chin jest coraz bardziej niestabilne i niepewne – powiedział Xi.

Niedawno pisaliśmy, że niemieckie zabieganie o względy Pekinu może zachęcić Chiny do ataku na Tajwan, tak jak kiedyś ugłaskiwanie Moskwy przez Berlin zachęciło Putina do zaatakowania Ukrainy. Niemcy stają na cienkiej granicy między najsłabszym ogniwem zachodniej demokracji, a rolą konia trojańskiego reżimów autorytarnych.

