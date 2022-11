Zaskakujące rachunki Moskwy. Rosja wywiozła zachodnią broń do Iranu

W ostatnim czasie Rosjanie zaczęli wykorzystywać do ataków na ukraińskie miasta drony kamikadze kupione od Iranu. Sprawa budzi duże kontrowersje, które zaowocowały groźbami sankcji dla dostawcy broni. Brytyjska telewizja Sky News dotarła do informacji o szczegółach rozliczeń między Rosją i Iranem. Okazuje się, że ważną rolę odegrała broń zdobyta przez Rosjan...w trakcie wojny w Ukrainie.

Wojna w Ukrainie. Zachodnia broń trafiła do Iranu

Z informacji brytyjskiej stacji wynika, że Moskwa przesłała zapłatę w sierpniu na lotnisko w Teheranie. Oprócz 140 mln euro w gotówce, do Iranu trafiła także zachodnia broń. Chodziło o trzy modele amunicji: brytyjski pocisk przeciwpancerny NLAW, amerykański pocisk przeciwpancerny Javelin i pocisk przeciwlotniczy Stinger. Przetransportowano je 20 sierpnia we wczesnych godzinach porannych na pokładzie rosyjskiego samolotu wojskowego.

Informator Sky News twierdzi, że zachodnia broń była częścią dostawy brytyjskiego i amerykańskiego sprzętu wojskowego dla ukraińskiej armii, która padła w ręce Rosjan. Jest ona o tyle cenna dla Iranu, że może posłużyć do analizy i ewentualnego skopiowania zachodnich rozwiązań. W zamian Teheran miał dostarczyć Rosji ponad 160 bezzałogowych statków powietrznych, w tym 100 dronów Szahid-136. To drony-kamikadze, które eksplodują przy uderzeniu.

Na tym nie koniec. Informator Sky News ttwierdzi, że w ostatnich dniach Rosja i Iran zawarły umowę na dostawę kolejnej puli dronów o wartości 200 mln euro.

Iran zmienia wersję ws. dostaw dla Rosji

Mimo coraz większej liczby dowodów, Iran jeszcze do niedawna zaprzeczał, jakoby miał dostarczać Rosji uzbrojenie. Nieoczekiwany moment szczerości nastąpił w ostatni weekend. Iran po raz pierwszy przyznał, że dostarczył drony do Moskwy, ale zastrzegł, że zostały one wysłane przed inwazją na Ukrainę – donosi Reuters. Irański minister spraw zagranicznych Hossein Amir-Abdollahian powiedział, że „mała liczba” dronów została dostarczona do Rosji na kilka miesięcy przed 24 lutego.

W najbardziej szczegółowej jak dotąd odpowiedzi Iranu na drony Amir-Abdollahian zaprzeczył, jakoby Teheran nadal dostarczał drony do Moskwy. – Ta plotka, którą niektóre kraje zachodnie głoszą, że Iran dostarczył Rosji rakiety i drony, aby pomóc w wojnie w Ukrainie, jest całkowicie błędna – oświadczył cytowany przez Reuters.

