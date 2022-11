Iran podjął decyzję. Chce kary śmierci dla 15 tys. obywateli

Od połowy września w Iranie trwają protesty po śmierci 22-letniej Mahsy Amini, zatrzymanej przez policję ds. moralnych. Po aresztowaniu Mahsa Amini zapadła w śpiączkę i zmarła. Policja odrzuciła oskarżenia o pobicie 22-latki, które pojawiły się w mediach społecznościowych i oświadczyła, że kobieta zachorowała, czekając z innymi zatrzymanymi.

Protesty w Iranie. Władze chcą kar śmierci dla aresztowanych protestantów

– Władze powiedziały, że moja córka cierpiała na przewlekłe schorzenia. Osobiście zaprzeczam takim twierdzeniom, ponieważ była sprawna i nie miała problemów zdrowotnych – mówił we wrześniu ojciec dziewczyny i oskarżył policję o jej śmierć. Od czasu tych wydarzeń, manifestujące w Teheranie kobiety palą hidżaby i obcinają włosy, sprzeciwiając się w ten sposób działaniom rządu pod przywództwem ajatollaha Alego Chameneiego.

W ostatnich dniach irańscy prawodawcy wezwali do zaostrzenia kar dla aresztowanych protestantów. W poniedziałek CNN podało, że list podpisany przez 227 członków irańskiego parlamentu wzywał do nałożenia surowej kary, która „będzie dobrą lekcją w jak najkrótszym czasie”.

Iran chce kary śmierci dla protestujących. To nawet 15 tys. osób

– Teraz opinia publiczna, a nawet ci, którzy nie popierają protestów, domagają się od sądownictwa i instytucji bezpieczeństwa, aby zajęły się tymi ludźmi, którzy spowodowali zamieszki – powiedział Reutersowi rzecznik irańskiego rządu Masoud Setayeshi.

Natomiast we wtorek parlament przegłosował nałożenie kary śmierci na wszystkich protestujących, którzy trafili do aresztów. Newsweek zwraca uwagę, że nie jest jasne, kiedy zostaną wykonane egzekucje, ale z ustaleń CNN wynika, że aresztowano dotychczas ok. 14 tys. osób. We wtorek, członek Carnegie Endowment, Karim Sadjadpour, powiedział, że liczba ta zbliża się do 15 tys.

