Księżna Diana i książę Karol rozwiedli się 25 lat temu. Księżna otrzymała ogromne odszkodowanie

Gdy Diana Spencer wychodziła za mąż za księcia Karola, wydawało się, że oto przed ludźmi na całym świecie realizuje się iście bajkowy scenariusz. Nic bardziej mylnego! Dziś już wiemy, że gdy gasły światła kamer i blask fleszy, za kulisami odgrywał się prawdziwy dramat. Księżna Diana i książę Karol przez lata jeszcze próbowali udawać, że ich relacja jest udana, ale w rzeczywistości zarówno on, jak i ona szukali pocieszenia w ramionach innych.

Książę Karol od zawsze był zakochany w Camilli Parker-Bowles. Mimo ślubu z Dianą, cały czas utrzymywał kontakt z dawną kochanką. Potrafił opuścić żonę i wyjechać z Camillą na ponad miesiąc do rezydencji Balmoral. Tymczasem Diana zaczęła romans z Jamesem Hewittem, który był oficerem brytyjskiej armii. Ich relacja trwała aż do 1991 roku.

Księżna Diana była bardzo nieszczęśliwa. W książce autorstwa Andrew Mortona „Diana: Jej prawdziwa historia” przedstawiono całą prawdę o jej życiu. Księżna chorowała na bulimię i depresję, miała za sobą epizody samookaleczania oraz próby samobójcze. Wiele z tych aktów było próbą zwrócenia uwagi niewiernego męża.

Rozstanie i rozwód księżnej Diany i księcia Karola

W końcu po latach wzajemnych „tortur”, jak określiła Diana swoje życie z Karolem w książce, książęca para ogłosiła separację w grudniu 1992 roku. – Ta decyzja została podjęta polubownie i oboje będą nadal w pełni uczestniczyć w wychowaniu swoich dzieci – ogłosił wtedy premier John Major w swoim przemówieniu.

Separacja książęcej pary była mimo wszystko szokiem dla narodu, porównywano ją nawet do abdykacji Edwarda VIII. Dwa lata po rozstaniu książę Karol przyznał się publicznie do zdrady i życia z Camillą Parker-Bowles. Potem ujawnił, że nigdy nie kochał księżnej Diany, a do ślubu z nią zmusił go ojciec, książę Filip. W dniu, w którym książę Karol udzielił wywiadu, księżna Diana pojawiła się publicznie w londyńskiej Serpentine Gallery w słynnej „sukience zemsty”, łamiąc w ten sposób królewski protokół. O tym, co zrobiła, mówi się do dziś, a kreacja jest jedną z jej najsłynniejszych.

W końcu po czterech latach od ogłoszenia separacji księżna Diana i książę Karol wzięli rozwód. Mimo że księżna Diana „uwolniła się” od księcia, to jednak w gorzkich słowach mówiła o tym dniu.

To najtragiczniejszy dzień w moim życiu, a przecież mogliśmy być naprawdę szczęśliwą rodziną, która mogła zrobić wiele dobrego dla swojego kraju – powiedziała w programie „Panorama”.

Diana utraciła tytuł Jej Królewskiej Wysokości i nałożono na nią wiele zakazów. Jednak jednym z jej warunków było zachowanie praw rodzicielskich, co udało jej się osiągnąć, mimo że zgodnie z zasadami panującymi w rodzinie królewskiej, to ojciec powinien jako jedyny zachować prawa rodzicielskie w przypadku rozwodu, natomiast matka miałaby możliwość okazjonalnego odwiedzenia swoich dzieci.

Księżna Diana po rozwodzie dostała możliwość zamieszkania w pałacu Kensington, gdzie przeprowadziła się z Highrove, w którym mieszkał Karol. Mogła też zachować swoją biżuterię, którą otrzymała w czasie małżeństwa z Karolem. Do tego księżna otrzymała wysokie odszkodowanie pieniężne w wysokości 17-20 milionów funtów. Oprócz tego Diana zachowała tytuł księżnej Walii, co znów było wyjątkiem od reguły. Zgodnie z zasadami, tytuł ten może nosić jedynie żona księcia Walii, a w przypadku wstąpienia na tron wraz z małżonkiem lub rozwodu powinna go stracić. Tak się jednak nie stało i Diana ze względu na uwielbienie Brytyjczyków oraz rozpoznawalność mogła dalej określać się tym tytułem. Księżna Diana, mimo rozwodu, nie zrezygnowała ze służbowym podróży, które opłacał Pałać Buckingham, i do końca pełniła swoje obowiązki.

