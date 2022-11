Tak Donald Trump rozwścieczył Karola i jego synów. Popłynął „potok wulgaryzmów”

W przyszłym tygodniu w USA, a 8 grudnia w Wielkiej Brytanii.ukaże się nowa książka o życiu króla Karola „The King: The Life of Charles III”. „Newsweek” opublikował kilka fragmentów biografii autorstwa Christophera Andersena. W jednym z nich autor pisze o emocjonalnej reakcji rodziny królewskiej na tweet Donalda Trumpa. W 2012 roku Trump zamieścił pogardliwy wpis na temat Kate Middleton. Francuski magazyn „Closer” opublikował wtedy zdjęcia księżnej Walii opalającej się topless. Rodzina królewska pozwała magazyn i wygrała w tej sprawie.

Tweet Trumpa rozwścieczył Karola

„Kate Middleton jest świetna – ale nie powinna opalać się nago – może winić samą siebie” – napisał Trump. „Kto nie zrobiłby Kate zdjęcia i nie zarobiłby dużo pieniędzy, gdyby opalała się nago. Kate, daj spokój!” – dodał. Jego komentarz miał wywołać furię Karola, księcia Harry’ego i księcia Williama.

Jeden z kamerdynerów usłyszał, że krytyka Trumpa wobec Kate spowodowała coś, co można nazwać „potokiem wulgaryzmów” ze strony księcia Karola i jego synów. Wiele lat później, w 2017 roku, rodzina królewska najwyraźniej próbowała zapobiec planowanej wizycie Trumpa w Wielkiej Brytanii. Andersen twierdzi, że król Karol i jego dwaj synowie „wisieli na liniach telefonicznych między Clarence House a Pałacem Kensington”. Wszyscy trzej książęta mieli zgodzić się na to, by zakulisowo zniechęcać Trumpa do wizyty w Wielkiej Brytanii.

„Przy każdej okazji, w tym na przyjęciu weselnym księcia Harry'ego, Karol brał na bok swoich bogatych i wpływowych amerykańskich przyjaciół i delikatnie szturchał ich w poszukiwaniu informacji. Ważne było, żeby nie naciskał za mocno; niektórzy darczyńcy jego organizacji charytatywnych, w tym ci z najgłębszymi kieszeniami, byli zwolennikami Trumpa” – można przeczytać w książce. Karol miał też wypytywać, na ile prawdopodobny jest impeachment byłego prezydenta USA i nazwać go „okropnym człowiekiem”.

Pałac Buckingham odmówił komentarza w tej sprawie.

