Papież Franciszek zwrócił się do Polaków. „Niech ta znacząca rocznica umocni zaangażowanie”

Podczas środowej audiencji generalnej w Watykanie papież zwrócił się do Polaków. – Dziękuję wam za dar modlitwy, którą towarzyszyliście mi w podróży do Królestwa Bahrajnu – powiedział Franciszek. – Pojutrze będziecie obchodzili rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, niech ta znacząca rocznica wzbudzi we wszystkich wdzięczność wobec Boga i umocni zaangażowanie na rzecz braterstwa, ochrony życia i godności osoby ludzkiej w waszym kraju i na arenie międzynarodowej, zwłaszcza w sąsiedniej Ukrainie. Błogosławię wam z całego serca – dodał.

Franciszek podsumował również swoją niedawną wizytę w Bahrajnie. Odpowiedział przy tym na pytanie, dlaczego odwiedził kraj ze znaczącą większością islamską. – Chciałbym odpowiedzieć za pomocą trzech słów: dialog, spotkanie i pielgrzymowanie – zaznaczył. I przypomniał, że okazją do wizyty w Zatoce Perskiej było Forum Dialogu pod hasłem „Wschód i Zachód dla ludzkiego współistnienia”.

Papież Franciszek zachęcał do „modlitwy za udręczoną Ukrainę”

– Bahrajn, archipelag złożony z wielu wysp pomógł nam zrozumieć, że nie wolno żyć, izolując się od siebie, ale zbliżając się. Wymaga tego sprawa pokoju, a dialog jest tlenem pokoju – mówił dalej. Zauważał też, że uczestnicy forum wezwani do odrzucenia drogi konfrontacji. – Jakże tego potrzebujemy! Myślę o szalonej wojnie, której ofiarą jest udręczona Ukraina, i o wielu innych konfliktach, które nigdy nie zostaną rozwiązane poprzez infantylną logikę broni, ale tylko łagodną siłą dialogu – powiedział papież.

Franciszek zachęcał też do „modlitwy za udręczoną Ukrainę”. – Prośmy Pana Boga o pokój dla tych uciskanych ludzi, którzy tak cierpią z powodu okrucieństwa, takiego okrucieństwa ze strony najemników prowadzących wojnę – powiedział na koniec papież.

