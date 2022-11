Dawny przyjaciel Władimira Putina nie żyje. Przyczyna śmierci nie jest znana

Wiktor Czerkiesow pełnił w ostatnim czasie funkcję przewodniczącego Komisji ds. Polityki Informacyjnej w rosyjskiej Dumie Państwowej. Wcześniej pracował w służbach bezpieczeństwa, był oficerem KGB, a w 1998 roku został pierwszym wiceszefem FSB, którą kierował wówczas Władimir Putin. Jak przypomina niezależny rosyjski portal Meduza, dwa lata później Czerkiesow został członkiem sztabu wyborczego Putina, a następnie pełnomocnikiem prezydenta Federacji Rosyjskiej w Północno-Zachodnim Okręgu Federalnym. Miał wówczas być jedną z ważniejszych osób w otoczeniu Putina.

Czerkiesow popadł w niełaskę Putina. Przyczyną był tekst o FSB

W 2003 roku Putin mianował Czerkiesowa dyrektorem Rosyjskiej Federalnej Służby Kontroli Narkotyków. Jako szef tej jednostki Czerkiesow podpał rosyjskiemu prezydentowi, gdy w 2007 roku w dzienniku „Kommiersant” opublikował głośny tekst, który został oceniony jako „wymierzony bezpośrednio w FSB”. Rok później Czerkiesow został usunięty ze stanowiska. BBC zauważa, że do Dumy Państwowej dostał się z list Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej, co mogło wynikać z „niechęci do Putina”. Jednak Radio Swoboda podkreśla, że Czerskiesow, choć krytyczny wobec reformy MSW, na ogół wspierał Putina w głosowaniach.

Informację o śmierci Wiktora Czerkiesowa przekazał również deputowany Dumy Państwowej Aleksander Chinsztejn. „Zmarł wieczorem w wieku 73 lat” – napisał w środę nad ranem. „Był wspaniałą osobą i prawdziwym mężem stanu” – dodał. Przyczyna śmierci Czerkiesowa wciąż nie jest znana.

